La temporada 21 de “Cuéntame cómo pasó”, serie española emitida por La 1 desde 2001, se estrena este jueves 14 de enero y además de continuar narrando los hechos de 1992, también saltará a 2020 y 2021 para centrarse en la crisis del coronavirus a través de la mirada de Los Alcántara.

De acuerdo a la sinopsis del episodio 370 de la ficción creada por Miguel Ángel Bernardeau, año 2020 a las ocho en punto de la tarde. Todo el país se detiene para aplaudir a los sanitarios que se están dejando la piel para luchar contra el Covid 19. Entre ellos se encuentra María Alcántara que, como médico, intenta salvar el mayor número posible de vidas.

Lo que ni se imaginaba es que entre los enfermos a los que están atendiendo está su propio padre, Antonio Alcántara, que con más de 90 años se aferra como puede a la vida. Mercedes espera ansiosa noticias mientras recuerda con Alba, la hija de María, los años 90. Una foto de toda la familia, en febrero de 1992, nos hace echar la vista atrás. Es el cumpleaños de Antonio y sus hijos le han organizado una comida sorpresa en la que, por supuesto, no falta Mercedes. Pero la alegría se ve empañada cuando, a la salida del restaurante, Antonio sufre un ataque por parte de un desconocido que sale huyendo.

EXPLICACIÓN DEL SALTO AL 2020 EN “CUÉNTAME CÓMO PASÓ”

Joaquín Oristrell, el coordinador de guiones de “Cuéntame cómo pasó”, habló con FormulaTV y contó todos los detalles del salto en el tiempo en la serie, e incluso adelantó algunas tramas de la temporada 21.

Explicó que no era parte del proyecto, pero la propuesta le llegó cuando estaba con ‘HIT’, “justo cuando tuvimos que parar el rodaje de la serie debido a la pandemia. En principio, yo no estaba en la nueva temporada de ‘Cuéntame’, pero al haber ese parón me propusieron que plantease la idea. Eso fue a finales de marzo, principios de abril, cuando estábamos en el momento rabioso de la pandemia. En ese momento, nos pasábamos todo el día mirando el televisor, viendo las noticias. Me sentía incluso incapaz de escribir cuando me ponía frente al ordenador. Sentía que cualquier cosa que contase que no fuera la pandemia no tenía sentido y pensé que una serie como ‘Cuéntame’ que juega con el tiempo, que siempre habla en presente porque existe esa voz en off que nos habla desde el presente, pues quizá podía narrar esa realidad”.

“Yo escribí un piloto y lo pasé a Miguel Ángel Bernardeu, que es el productor, lo pasé a los actores... Lo estuvimos hablando y después lo comentamos con Televisión Española. Todo el mundo dijo “¡madre mía”, pero todo el mundo se atrevió. Mi teoría es que en la ficción siempre tiene que haber algo de riesgo, porque si no hay riesgo, no hay interés”, agregó.

El primer episodio de la temporada 21 de "Cuéntame cómo pasó" se titula 'Desde mi balcón' (Foto: La 1)

Asimismo, confesó que el mayor miedo de la producción era que el 2020 se comiera a 1992. “Nuestro mayor miedo era que una cosa no se comiera a la otra. ‘Cuéntame’ narra ahora mismo el año 1992 y queríamos que el presente tuviera su justa atención. 2020 y 2021 van apareciendo a lo largo de todos los capítulos, porque nosotros vamos observando los cambios que se producen. En algunos capítulos es más testimonial y solo aparece una escena de 2020 y en otros hay mucha más cabida del presente. De alguna manera queríamos que se complementasen ambas cosas. En estos multiversos hay ciertas cosas que funcionan muy bien, como por ejemplo entender cómo ha sido la relación de Toni y su hijo a lo largo del tiempo, cosas que nos cuentan mejor a los personajes del pasado desde este presente que contamos”.

“Otro miedo era la caracterización para llegar a esas edades en los personajes. Creo que ha habido un trabajo muy bueno de maquillaje y de digitalización. Ha habido un enorme esfuerzo del equipo de maquillaje, también de los actores, pues han conseguido entrar en esos cuerpos con distintas posturas y trabajando las voces. Y también del equipo de digitalización para que fuera lo más creíble posible. No tenemos grandes presupuestos, pero tenemos voluntad e ilusión”.

También aclaró que salto temporal no rompe la esencia de la serie. “No, porque ‘Cuéntame’ siempre se cuenta desde el presente. Nosotros siempre hemos conocido, desde el principio, el presente de Carlitos. Él siempre estaba hablando desde un hoy. Para muchas personas ‘Cuéntame’ es distinto al que comenzó. Hay muchas personas mayores que los hechos de los 90 les son más ajenos y recuerdan más los 60 o los 70. ‘Cuéntame’ va renovando su audiencia con gente más joven porque los recuerdos que ahora aparecen, más ligados a la música o a la televisión, les resultan más cercanos. ‘Cuéntame’ se va transformando según la época que se va narrando”.

Oristrell adelantó que Mercedes (Ana Duato) se vacunará y que el temporal Filomena llegará a San Genaro.