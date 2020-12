Protagonizada por Olivia Molina, Unax Ugalde, Ángela Molina, Abel Folk y Eleonora Wexler, “La valla” es una serie española de Atresmedia que narra la historia de una familia que lucha por sobrevivir en Madrid en un futuro distópico que retrata la desigualdad entre dos mundos separados por mucho más que una valla.

La ficción creada por Daniel Écija (“Los Serrrano”, “Los hombres de Paco”) se preestrenó el 19 de enero de 2020 en Atresplayer Premium, se estrenó en abierto en Antena 3 el pasado 10 de septiembre y posteriormente llegó a Netflix .

Tras el final de los 13 primeros episodios, los fans de la distópica serie española preguntan si Atresmedia prepara una segunda temporada de “La valla”.

Tráiler de "La valla", la nueva serie española de Antena 3

¿”LA VALLA” TENDRÁ TEMPORADA 2?

La primera temporada dejó varias preguntas en el aire: ¿Cómo Alma llegó a ser presidenta si era la responsable del proyecto que secuestraba niños? ¿Qué es el dispositivo tienen Marta y Julia en sus cuellos? ¿Qué sucedió con el Coronel Enrique? ¿Se ha erradicado el virus o sigue latente en algunos sectores? ¿Julia y Hugo estarán juntos alguna vez?

Aunque una segunda temporada de “La valla” sería ideal para responder esas dudas, Atresmedia aún no ha confirmado una nueva entrega de la serie española. A pesar de que los índices de audiencia no han sido los mejores en Antena 3, tal vez en Netflix las cosas cambien. Por el momento solo queda esperar.

Olivia Molina interpreta a Julia Pérez Noval / Sara Pérez Noval en "La valla" (Foto: Antena 3)

En una entrevista con El Confidencial el creador de la serie, Daniel Écija, aseguró que aún tiene muchas cosas por contar: “Estamos enamorados de nuestros personajes, nos parecen eternos y nos gustaría contar cómo siguen sus vidas. Ha sido una serie dura porque es tremendamente dramática, pero estamos muy satisfechos con el final de esta primera temporada. Si hubiera la oportunidad de tener una segunda, estaríamos encantados de continuar porque tenemos un universo muy rico de personajes. La idea era jugar con épocas dictatoriales de nuestra historia, pero se convirtió en una serie del siglo XXI por la pandemia”.

“Quería hablar de sociedades binarias, con grandes diferencias sociales. Esto no tenía nada de distópico porque ocurre ahora, porque todavía hay mucha distancia económica entre la ciudadanía. La posición económica determina las oportunidades y es algo de lo que quería hablar, ya que el mundo no ha cambiado en ese sentido, ni lo hará por esta pandemia. Por eso ‘La valla’ hablaba de la injusticia, de la distancia social y de la meritocracia, porque son temas que me inquietan mucho, y de ahí se podría seguir tirando durante mucho más tiempo. Podría ser una serie de muy largo recorrido”, concluyó el guionista.

La primera temporada de "La valla" cuenta con 13 episodios (Foto: Antena 3)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÍA LA TEMPORADA 2 DE “LA VALLA”?

Si Atresmedia renueva “La valla” para una segunda temporada lo más probable es que los nuevos episodios se estrenen en la segunda mitad del 2021 y posteriormente lleguen a Netflix.