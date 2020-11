Después de que Lady Diana y Margaret Thatcher se robaran el show en la cuarta temporada de “ The Crown ”, la historia de Isabel II y la realeza británica continuará en la quinta entrega de la serie de Netflix creada por Peter Morgan. Sin embargo, no todas son buenas noticias.

Según informó Deadline, la filmando de la nueva tanda de episodios empezará recién el junio de 2021, es decir la quinta temporada no llegarán a Netflix hasta el 2022. Cabe aclarar que la pausa en las grabaciones no es producto de la pandemia de coronavirus sino es un descanso planeado desde el principio.

Aunque en enero de 2020 el creador de “ The Crown ” anunció que el programa terminaría con la quinta entrega Netflix confirmó que la ficción contará con una sexta temporada. “Cuando comenzamos a discutir las historias de la serie 5, pronto quedó claro que para hacer justicia a la riqueza y complejidad de la historia, deberíamos volver al plan original y hacer seis temporadas”, dijo al medio antes mencionado.

La filmación de la quinta temporada de "The Crown" empezará en junio de 2021 (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASARÁ EN LA TEMPORADA 5 DE “THE CROWN”?

Al final de la cuarta temporada, la serie se ubica a principios de los 90, y la princesa Diana y el príncipe Carlos ya tienen dos hijos: el príncipe William y el príncipe Harry; sin embargo, también tienen muchos problemas.

Por lo tanto, en la quinta entrega se espera ver el divorcio de la pareja real, que se produjo en 1996, 15 años después de matrimonio. Asimismo, podría abordarse el trágico accidente automovilístico que acabó con la vida de Lady Di en 1997.

Aún no hay información sobre lo que cubrirá la quinta temporada de “The Crown”, pero en enero de 2020, la productora ejecutiva Suzanne Mackie, le dijo a la BBC: “Para ser honesto, sea lo que sea la vida de The Crown después de donde estamos ahora, dudo que lleguemos hasta el día de hoy. Creo que probablemente... no viajamos al presente”.

¿Qué sucederá con Lady Diana en la quinta temporada de "The Crown"? (Foto: Netflix)

TRÁILER DE LA TEMPORADA 5 DE “THE CROWN”

La quinta temporada de “The Crown” todavía no cuenta con tráiler oficial.

Tráiler de The Crown-Temporada 4

ACTORES Y PERSONAJES DE “THE CROWN 5”

Hasta el momento se sabe que la nominada al Oscar Imelda Stauntion interpretará a la reina Isabel II en las dos últimas temporadas de la serie de Netflix. “Estoy absolutamente encantado de confirmar a Imelda Staunton como Su Majestad la Reina para la quinta y última temporada, llevando a The Crown al siglo XXI. Imelda es un talento asombroso y será una fantástica sucesora de Claire Foy y Olivia Colman”, dijo el creador y showrunner Peter Morgan.

Al respecto,

Imelda Staunton will play Queen Elizabeth II in the fifth and final season of The Crown. pic.twitter.com/hUOob58A9p— The Crown (@TheCrownNetflix) January 31, 2020 " target=_blank>Staunton dijo a la plataforma streaming: “Me encantó ver The Crown desde el principio. Como actriz, fue un placer ver cómo tanto Claire Foy como Olivia Colman aportaron algo especial y único a los guiones de Peter Morgan. Me siento realmente honrado de unirme a un equipo creativo tan excepcional y de llevar The Crown a su conclusión”.

En julio de 2020, se anunció que Lesley Manville, también nominada al Oscar, reemplazará a Helena Bonham Carter y Vanessa Kirby como la princesa Margarita.”No podría estar más feliz de interpretar a la princesa Margaret”,

Lesley Manville will play Princess Margaret in the fifth season of The Crown. pic.twitter.com/R5aZEBOW0t— The Crown (@TheCrownNetflix) July 2, 2020 " target=_blank>dijo la actriz en un comunicado, compartido en el Twitter oficial del programa. “El relevo lo están pasando dos actrices formidables y realmente no quiero decepcionarlo. Además, interpretar a hermanos con mi querida amiga Imelda Staunton será una auténtica alegría”.

El 12 de agosto, Deadline informó que Jonathan Pryce, el actor nominado al Oscar, interpretará al Príncipe Felipe. “Estoy encantado de volver a trabajar con Netflix”,

Jonathan Pryce will play Prince Philip in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6), alongside Imelda Staunton and Lesley Manville. pic.twitter.com/zI7NotOfc4— The Crown (@TheCrownNetflix) August 13, 2020 " target=_blank>dijo Pryce en un comunicado. “La experiencia positiva que tuve al hacer Los dos papas me ha dado la confianza para abordar la abrumadora perspectiva de interpretar al príncipe Felipe. Sería un placer hacerlo con Peter Morgan en compañía de Imelda y Lesley”.

Asimismo, luego de la interpretación de Emma Corrin, la actriz Elizabeth Debicki asumirá el papel de Lady Diana en las últimas temporadas de “The Crown”. “El espíritu de la princesa Diana, sus palabras y sus acciones viven en los corazones de muchos”,

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B— The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020 " target=_blank>dijo Debicki en un comunicado. “Es un verdadero privilegio y un honor unirme a esta serie magistral, que me ha enganchado absolutamente desde el primer episodio”.

Elizabeth Debicki interpretará a Lady Diana en la temporada 5 y 6 de "The Crown" (Foto: Netflix)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ LA TEMPORADA 5 DE “THE CROWN”?

La quinta temporada de “The Crown” se estrenará en Netflix en el 2022, debido a que la nueva entrega empezará a filmarse recién en junio de 2021.