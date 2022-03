Daddy Yankee anunció el final de su carrera como cantante y su última gira mundial, entristeciendo a sus millones de fanáticos en toda América Latina y Estados Unidos pues este paso al costado deja una gran cantidad de éxitos, recuerdos y nostalgia en todos aquellos que alguna vez gozaron con un tema musical suyo desde que se hiciera muy famoso en los primeros años de la década del 2000, aunque mucho antes ya había iniciado en este ambiente.

Si bien él inició como cantante en los 90s, nadie podrá olvidar, por ejemplo, la canción “Gasolina”, que lo catapultó al estrellato mundial y que sirvió también como el puntapié inicial para que el reggaetón se convierta en el género musical más escuchado de todo el planeta. Del mismo modo, muchos aún recuerdan su participación en “Despacito”, tema de Luis Fonsi que se oía en cada lugar y a cada instante.

Decir que Daddy Yankee es el padre del reaggaetón se queda corto para todo lo que ha conseguido para él y para los demás artistas del mismo género, quienes encontraron las puertas abiertas para su arte en la industria musical gracias a todo lo que hizo el puertorriqueño cuando comenzó a crecer ininterrumpidamente hasta la actualidad.

Es por ello que, en esta oportunidad, haremos un recuento de las mejores canciones del cantante urbano, aunque ello implique que una lágrima caiga pues retrocederemos el tiempo y recordaremos lo que hicimos o no durante aquellas épocas en las que estos temas nos acompañaban en nuestra vida diaria o en las fiestas de los fines de semana.

El cantante puertorriqueño anunció el final de su carrera musical en este 2022 (Foto: Daddy Yankee / Instagram)

LAS MEJORES CANCIONES DE DADDY YANKEE

10. “Shaky shaky”

Luego de unos años, en los que su carrera era muy respetada, pero no conseguía el éxito de antaño, Daddy Yankee consiguió introducirse en el gusto de los fanáticos nuevamente con varias nuevas canciones, entre ellas “Shaky shaky”.

9. “Pose”

Daddy Yankee es parte de lo que muchos llaman “reggaetón antiguo” y esta canción “Pose” fue una de las últimas que podían pertenecer allí pues luego vendrían producciones y colaboraciones un poco más modernas que se adaptaban al gusto de lo que la gente quería oír.

8. “Llegamos a la disco”

Sin duda alguna, esta canción se convirtió en un himno para quienes llegaban a alguna discoteca en su grupo de amigos. Su coro era cantando con una gran emoción en cualquier fiesta.

7. “El ritmo no perdona”

Por aquella épocas, el tema sonaba mucho en las radios de varios países. Como la misma canción lo dice, tiene un ritmo muy pegajoso y un ritmo muy rápido, por lo que no cualquier persona podía bailarlo con facilidad.

6. “Llamado de emergencia”

Una canción perfecta para dedicar a la persona que amas y que, por cosas de la vida, se aleja de tu vida y no quieres perderla. En la canción, Daddy Yankee le pide a su amada que regrese con ella pues no puede seguir viviendo así.

5. “Ella me levantó”

Con una mezcla de instrumentos de viento, algo raro en este género, Daddy Yankee innovó con un tema, el cual va dedicado a una mujer que llegó a su vida y lo sacó del mal momento que vivió al terminar una relación anterior.

4. “Lo que pasó, pasó”

Es una de las primeras canciones que Daddy Yankee posicionó en todo el continente. Es imposible que este tema no sea cantado a todo pulmón en una reunión o fiesta actual.

3. “Con calma”

Es uno de sus últimos temas que alcanzó una gran acogida por parte del público, obteniendo millones de reproducciones en plataforma digitales como Youtube y Spotify.

2. “Despacito”

Aunque no sea una canción de su propiedad, sino de Luis Fonsi, es imposible que no esté en este top pues fue una de las canciones más escuchadas en todo el mundo, al extremo de que en las radios sonaba casi siempre. Fue un 2017 redondo para ambos artistas.

1. “Gasolina”

No hay tema más importante en la carrera de Daddy Yankee. “Gasolina” fue su primer hit mundial y el que le abrió las puertas a una fama impresionante. Ese 2004 marcaría un antes y después en su vida.

¿POR QUÉ DADDY YANKEE SE RETIRA DE LA MÚSICA?

El pasado domingo 20 de marzo, Ramón Luis Ayala, más conocido como Daddy Yankee, dio a conocer a través de su Instagram su decisión de dejar la música. Esta noticia conmocionó a sus más de 44 millones de seguidores, pues todos coinciden en que se encontraba en un buen momento de su carrera.

Lo cierto es que han sido más de tres décadas de mucho trabajo y sacrificio, que aunque ha sido gratificante también ha sido agotador. Por esa razón, el artista ha decidido poner punto final para disfrutar durante los próximos años todo el fruto de su esfuerzo.

“Esta carrera, que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado [...] Me retiro con el mayor de los agradecimientos, a mi público, a mis colegas, a todos los productores, radio, prensa y televisión”, escribió ‘El jefe’.