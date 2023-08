El primer fin de semana de agosto ha estado cargadísimo con un suceso poco imaginable, como si se tratara de alguna serie estadounidense policial. Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, confesó haber asesinado en Tailandia el pasado 2 de agosto a Edwin Arrieta Arteaga, un conocido cirujano plástico colombiano, generando el asombro y pánico en el país asiático y también en España.

La noticia ha causado un gran revuelo en territorio español, acaparando los programas de televisión de toda índole y también los sitios digitales de información, los cuales buscan saber más respecto a este delito y así darlo a conocer a su respectivo público, el cual también anda muy interesado en saber más acerca de todo lo que ha ocurrido a varios kilómetros de distancia.

Teniendo en cuenta las recientes declaraciones que ha dado Daniel Sancho a los medios de comunicación, explicaremos todo lo que, de momento, se sabe de este crimen, así que continúa con la lectura del presente artículo con la finalidad de descubrir y entender qué es lo que ha pasado en Tailandia, específicamente en Salad Beach.

¿POR QUÉ DANIEL SANCHO ASESINÓ A EDWIN ARRIETA ARTEAGA?

Daniel Sancho, de 29 años de edad, se declaró como culpable del asesinato del colombiano Edwin Arrieta Arteaga, de 44. En medio de toda la incertidumbre generada y el interés público por conocer qué ha sucedido, el joven dio detalles sobre ello en una conversación con la agencia de noticias EFE, que ha sido el primer medio en dar a conocer su versión.

En sus palabras ofrecidas, el joven español aseguró que, efectivamente, él asesinó al cirujano, pero que todo esto no es como se cree, pues deja entrever que él estaba siendo prisionero del sudamericano, como si se tratara de una defensa propia o algo por el estilo. Además, afirmó que el colombiano estaba obsesionado con él.

Del mismo modo, se podría entender que no habría una relación sentimental entre ambos, como se ha venido especulando, pues en aquellas declaraciones menciona a una novia.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho. Él estaba obsesionado conmigo”, dijo Daniel Sancho.

Así mismo, el hijo del actor español indicó que Edwin Arrieta Arteaga lo había engañado por mucho tiempo, asegurándole que quería hacer negocios con él para que pueda abrir restaurantes por todo el mundo.

“Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo. Decía que quería meter dinero en la empresa de la que soy socio, que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, añadió.

LA RECONSTRUCCIÓN DEL CRIMEN: ESTO FUE LO QUE PASÓ

De acuerdo al portal de El Mundo, un agente policial que estuvo en la declaración del joven español habló con ellos y los ayudó a reconstruir con detalles todo lo que habría pasado entre el 2 y 4 de agosto. Es por ello que ahora te replicaremos lo que se informó sobre este suceso criminal.

Daniel Sancho y Edwin Arrieta, el pasado 2 de agosto, llegaron al bungalow B.6 en la isla tailandesa de Koh Phangan, muy cerca de Salad Beach, una playa que se ha caracterizado por ser muy tranquila y alejada de cualquier ajetreo fiestero que los turistas suelen organizar.

Sentados en la cama de la habituación, el colombiano le dijo a Edwin Arrieta que no podían seguir así con la extraña relación que habían formado. Él le dijo que no podía más con la presión y acoso, por lo que da por finalizado absolutamente todo lo que había de por medio.

Arrieta se habría molestado por lo que le dijo y tomó al español de las muñecas y así obligarlo a mantener relaciones sexuales con él, pero Sancho pudo salirse de allí y le tira un puñetazo con la mano izquierda, generando que el colombiano camine hacia atrás un poco aturdido.

En esos segundos de confusión, Edwin Arrieta cae y termina golpeándose la cabeza con un lavabo, ocasionándole una herida, por la que le salía muchísima sangre. Sin embargo, se levantó para seguir forcejeando con el joven de 29 años, a quien lo rasguña y le muerde el brazo.

Ante la presión que sentía, Daniel Sancho sacó más fuerzas y pudo salir nuevamente de las manos del cirujano y allí lo golpea con el lavabo nuevamente, sin imaginar que ese sería el último momento con vida para él.

Una hora después, Daniel Sancho se percata que su acompañante estaba muerto, así que empieza un plan para deshacerse de su cuerpo. Primero, arrastró el cuerpo de la víctima hasta la ducha de la habitación para limpiar toda la sangre derramada.

Aquí aparece algo que llama bastante la atención. Y es que, un día antes, el español había comprado un cuchillo para cortar carne, una sierra, bolsas de plástico, guantes de coma, lanas de acero, detergente y una esponja.

Con todo lo que había comprado comenzó a desmembrar el cuerpo del colombiano para guardar cada parte en una nevera. Antes de empezar un nuevo día —3 de agosto—, Sancho colocó algunas bolsas en una maleta deportiva y compra un kayak para adentrarse al mar y botarlas allí.

Al volver al bungalow, ya en la madrugada del 3 de agosto, el joven carga más partes del cuerpo de Edwin Arrieta, pero esta vez se las lleva en una moto alquilada hasta encontrar algunos contenedores de basura y dejar las bolsas allí.

Esa misma madrugada, el joven llegó a otra playa para tirar algunas otras partes más al mar. Después de eso, regresa al hotel en Salad Beach para dormir pues estaba cansado de todo lo que había hecho.

Después de tres horas de sueño, con ayuda del kayak comprado vuelve al mar para lanzar más partes del cuerpo mutilado. Esto, lo hizo tres veces desde que se despertó hasta que terminó su jornada.

Lo que no se imaginaba es que, durante el fin de semana, algunas partes del colombiano, incluyendo su cabeza, aparecerían flotando sobre la superficie de las aguas. Y es que el español hizo como si nada y se fue a una fiesta con dos chicas.

Enterado de que en Tailandia se estaba informando en las noticias sobre las partes encontradas, en la madrugada del 4 de agosto, Daniel Sancho fue a la comisaría a denunciar la desaparición del colombiano y luego confesaría su crimen.

¿DANIEL SANCHO ERA VÍCTIMA DE EXTORSIÓN?

La segunda comunicación que Daniel Sancho tuvo con alguna comunicación fue con “El programa del verano”, mediante una llamada telefónica y no en directo, teniendo en cuenta que ahora él está preso y no puede tener tanta libertad para llamar a alguien y también por la diferencia horaria que impide una fluidez mayor al conversar.

En esa plática con Patricia Pardo, el joven cocinero vuelve a asegurar lo de sentirse un rehén por parte del colombiano y hasta reveló que lo tenía amenazado a él y a su familia porque era capaz de hacer cualquier cosa.

“Estaba amenazando a toda mi familia si no hacía lo que me pedía. Me decía que ya sabía como era Colombia y lo que un hombre con 100 millones de dólares era capaz de hacer”, afirmó Sancho.

Sobre el crimen en sí, Daniel Sancho reveló que no le contó a nadie de esto hasta que se hizo público a través de los medios de comunicación y que los policías en Tailandia lo han tratado muy bien y que esto se debería a que ha mostrado muchísima colaboración con ellos al momento de hacer su trabajo.

Por último, reveló que viajó a Tailandia porque su novia iba a ir y quería estar allí entrenando. La presencia de Edwin allí, de acuerdo a lo expresado por el chef, fue porque se enteró y fue de inmediato para estar con él.

EL MENSAJE PARA SU NOVIA

El culpable de asesinato, Daniel Sancho, tiene una novia con la que lleva juntos 5 años, así que aprovechó su conversación con “El programa del verano” para mandarle un mensaje que se podría interpretar como el último que le dará y como el final de aquella relación que se había formado por tanto tiempo.

“Mi novia no me va a esperar, ni debe. Que sea feliz y que siga con su vida. Llevábamos cinco años juntos”, dijo.

¿CUÁL SERÍA LA CONDENA PARA DANIEL SANCHO?

Por el momento se conoce que Daniel Sancho está bajo prisión preventiva, a la espera de un juicio en Tailandia, aunque él quiere ser trasladado a España y ser juzgado allí. En caso de ser procesado en el país asiático, el joven podría enfrentar una condena muy fuerte, pues se iría preso por muchos años o incluso recibiría cadena perpetua. Sin embargo, lo que más teme su familia es la pena de muerte, que es legal en esa parte del mundo.