Por más que la mayoría de personas sueñan con tener hijos en algún momento de sus vidas y que los estereotipos de la sociedad en México han hecho creer que una mujer realizada debe ser madre, a la actriz Daniela Luján no le importa seguir el mismo camino de todos ni creer en el qué dirán, así que no tiene problema alguno en decir que eso no está en sus planes.

La artista de 33 años confesó en una entrevista con “Venga la alegría fin de semana” que convertirse en mamá es algo que no quiere ahora ni nunca, causando cierta sorpresa en sus seguidores, aunque no es la primera vez que lo confiesa.

La actriz mexicana contó más detalles sobre su decisión de no ser madre (Foto: Daniela Luján)

¿POR QUÉ DANIELA LUJÁN NO QUIERE TENER HIJOS?

A lo largo de su entrevista, Luján fue dando detalles de su decisión de no ser madre y el porqué, por lo que se supo en boca de ella mucha información al respecto.

Por ejemplo, pudimos conocer que, por más que su actual pareja tiene una hija, ella no comparte roles de madre porque no es algo que quiera y así lo han decidido sin tener que afectar su relación.

Al hablar sobre eso fue que pudimos conocer que no le apetece ser madre porque no se siente lista para cuidar de otra persona.

“Sigo como muy clara con eso, yo no quiero tener hijos. Mi pareja tiene una hija, pero no quiero esta responsabilidad ni este compromiso, no me siento capaz, tampoco tengo este reloj biológico, ni tampoco tengo este instinto maternal que de pronto nos surge”, manifestó la artista.

Al ser cuestionada por los conductores por su decisión y los estereotipos de que las mujeres deben ser mamá, ella respondió claramente, asegurando que no le importa lo que piensen los demás frente a ese tema.

EL CAMBIO DE SU CUERPO

Debido a que en el mundo del espectáculo la apariencia física es importante, cuando cumplió los 30 años se sintió un poco preocupada por su cuerpo, sintiéndose muy incómoda y atravesando unos problemas de seguridad.

Según lo que contó en la entrevista, no estaba conforme con las proporciones de su cuerpo, pero con el tiempo aprendió a quererse y valorarse tal cual.

“Es porque ya iba a cumplir mis 30, yo sentía que no soy voluptuosa como debería ser una mujer de 30 años, ¿me explico? Entonces me empezó a dar un conflicto, pero luego ya aprendí a amar mi cuerpo”, comentó.