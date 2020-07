¿Realmente hubo una rivalidad entre Belinda y Daniela Luján por “Cómplices al rescate”? Muchos recuerdan con cariño la telenovela infantil mexicana producida por Rosy Ocampo en el 2002, una que se expandió desde enero de ese año hasta julio, cuando originalmente se había planeado su longitud por solo algunos meses.

Sin embargo, lo que más recuerdan los seguidores de esta novela es el cambio que se hizo poco después de que el programa cumpliera 90 episodios: Mariana Cantú y Silvana del Valle Ontiveros ya no era representada por la entrañable Belinda, sino que Daniela Luján había sido llamada para interpretar el papel.

Al principio muchos tomaron esto de forma negativa, en especial porque Belinda ya había sido posicionada como la protagonista de la novela y desde la entrada de Daniela Luján, la misma se convirtió más en una telenovela para jóvenes y dejó de ser tan infantil. Aquí es donde comenzó a circular los rumores de la rivalidad.

Apoyado por la prensa de esa época que le preguntaba una a la otra lo que pensaban de ellas, algunos llegaron a la conclusión de que incluso se odiaban, o que Luján le había quitado el papel a Belinda de forma injusta. ¿Qué pasó realmente entre estas dos jóvenes actrices?

LA “RIVALIDAD” ENTRE BELINDA Y DANIELA LUJÁN

;La rivalidad entre Belinda y Daniela Luján por "Cómplices al rescate", una telenovela que tuvo dos protagonistas (Foto: Roy Rollitos / Televisa)

En primer lugar, hablar de una enemistad entre ambas es un poco exagerado. Sin embargo, si existieron algunos roces entre las actrices, la productora Rosy Ocampo y con la misma Televisa en esos años. Así lo explicó Roy Rollitos, un usuario de Twitter, en un hilo con fotos y videos de la época que prueban sus palabras.

Él cuenta que, debido al éxito de “El diario de Daniela” en 1999, Daniela Luján comenzó a hablar con Rosy Ocampo para que hicieran una telenovela de gemelas, donde una era la mala y otra era la buena, al mismo estilo del cuento de “El príncipe y el mendigo”, donde por supuesto ella interpretaría a ambas con el papel estelar.

En el 2000 Natalia Lafourcade buscaba hombres en París y un cerebro inteligente que no se

emborrache en viernes, mientras que a Daniela Luján le estaban buscando dobles en el programa

Hoy, para interpretar las escenas de las gemelas en la novela. PORQUE SERÍA LA PROTAGONISTA. pic.twitter.com/jYHaH2GiFT — Roy Rollitos (@RoyRollitos) January 4, 2020

El usuario incluso agrega algunos videos de programas de televisión donde hacían “casting” a chicas que se parecieran a Daniela Luján para que sean la otra gemela, porque en ese momento todos pensaban que el proyecto del nombre “Rescate 2D” iba a ser protagonizado por la joven actriz por lo antes mencionado.

Para finales del 2001, se enteraría no solo de que el proyecto había dado frutos sin consultarle a ella, sino que habían fichado a Belinda como la nueva protagonista. Así nació “Cómplices al rescate” con la cantante, durando en el programa del 7 de enero al 9 de mayo del 2002.

Al final, Belinda se convirtió en la protagonista y no fue Daniela Luján (Foto: Televisa / Roy Rollitos)

Como ya se mencionó anteriormente, la novela estaba programada para acabar el 24 de mayo, pero Televisa decidió alargarla por el gran éxito que había tenido en el público , además de que el mundial del 2002 se acercaba y no había otra telenovela que reemplazara a la misma y pueda tener el mismo éxito.

Por su parte, los padres de Belinda ya habían planeado un futuro para su hija en una serie de conciertos de “Cómplices al rescate” sin notificar a Televisa. Además, estaban preparando su primer disco como solista y se sentaron en la mesa de negociaciones con los ejecutivos para recibir un pago igual a lo que ganarían con todos sus planes para que Belinda se quede en el programa.

La novela estaba programada para acabar el 24 de mayo pero a mediados de abril del 2002, Televisa decide alargar la telenovela por 3 principales motivos:



1.- Por el gran éxito que la telenovela había tenido entre el público, los altos raitings y las ventas de mercancía. pic.twitter.com/nLEw7NDitd — Roy Rollitos (@RoyRollitos) January 4, 2020

Esto no les convenía ni a la productora ni a la cadena, así que decidieron cortar relaciones. El usuario incluso señala que los padres de Belinda y la misma actriz comenzaron a lanzar acusaciones de que Televisa maltrataba a los niños. Al final, la declaración oficial es que Belinda salió del programa por “compromisos escolares”.

Fue así como en mayo llaman a Daniela Luján para reemplazar a Belinda, algo que aceptó con gusto. “Cómplices al rescate” cambió a un tono más juvenil para adaptarse a su nueva protagonista de 14 años y los medios comenzaron a entrevistar a las dos actrices para que comenten una de la otra.

Pero los medios de comunicación se encargaron de crear un ambiente de enemistad entre Belinda y Daniela al cuestionarlas qué opinaba una de la otra frecuentemente en entrevistas. Belinda decía que no era su competencia por solo ser actriz y no cantante, ni imponer moda. pic.twitter.com/vVRbmWJMgf — Roy Rollitos (@RoyRollitos) January 4, 2020

Aquí el usuario resalta que Belinda juzgaba a Daniela por solo ser actriz y no cantando, no considerándola como una competencia para ella. Por su parte, Daniela Luján decidió mantenerse al margen y, además de confesar que desconocía por qué Belinda abandonó la producción, afirmaba que no tenía ningún problema con ella.

Así fue como nació la “rivalidad” entre ambas actrices, algo que ninguna ha declarado abiertamente ante la prensa. En definitiva, fue un cambio muy grande para ambas siendo tan jóvenes, pero los fans aún mantienen buenos recuerdos de “Cómplices al rescate” a pesar de todos los problemas detrás de cámaras.

