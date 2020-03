Danna Paola imita a Paulina Rubio y recibe una ola de críticas en Twitter | VIDEO

A través de las redes sociales, el actor de Élite, Omar Ayuso, difundió un video en donde aparece Danna Paola imitando a Paulina Rubio; sin embargo, a los fans de la Chica Dorada no les ha hecho ninguna gracia.

En las imágenes, la actriz que da vida a Lucrecia Montesinos en la serie de Netflix aparece cantando “Ni una sola palabra”, tratando de emular la voz y los gestos efusivos de la rubia.

“Yo sí canto”, se la oye decir en el clip a la intérprete de “Mala fama”. Aunque Danna aseguró que sólo era una broma, y que admira sinceramente a la cantante, los fans de Paulina no se tomaron nada bien la imitación y en Twitter lanzaron un sinfín de comentarios en contra de la actriz mexicana.

“Para burlarte de Paulina Rubio te hacen falta más de 30 años de carrera, un history chart en billboard, clásicos, un disco diamante en México, discos certificados Standard en Riaa. Respeta”, “Danna Paola Ojalá que con todo y tu ‘voz’ alguna vez llegues a llenar un Auditorio Nacional, o llegues a vender la mitad de lo que Paulina Rubio ha vendido. Ubícate... te falta un chingo para tener una trayectoria como la de la Rubio”, son algunos comentarios.

¿Danna Paola se burla de Paulina Rubio?



Paulina Rubio:

—129 Nominaciones

—67 Premios ganados

—7 Latin Billboard

—3 Premios MTV

—5 Nominaciones Grammy



Danna Paola:

—?

—?

—?

Avisenle a Danna que Paulina si triunfo en España y parte de Europa, como cantantepic.twitter.com/xXq1NOSFhA — J́j́ Sᴏʟɪ́sʜᴇʀ (@jjsolisher) March 14, 2020

Ante la ola de críticas, Danna Paola recurrió a su Twiiter para explicar que solo estaba jugando y que todo había sido una broma con la que no había querido ofender a nadie.

“Okaayy, vamos a ver, no hagan chisme donde no Malinterpretando. 1- Estábamos jugando a imitar (creo que han visto muy bien que imito de repente y no sólo a Pau) 2- Yo me refería a Omar, y es un chiste local entre ambos. 3- Yo amo a Paulina since forever (desde y para siempre) Respect always!”, escribió la actriz mexicana.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola explota en La Academia

Danna Paola explota en La Academia

TE PUEDE INTERESAR

MÁS VIDEOS

Así fue el casting de Danna Paola para su papel de villana en “Élite”

Así fue el casting de Danna Paola para su papel de villana en "Élite"

Danna Paola y su perfecta imitación de Belinda

Danna Paola y su perfecta imitación de Belinda (13/01/20)