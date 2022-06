Querida por muchos, criticada por otros. La artista Danna Paola vuelve a estar en el ojo del huracán y en el centro de las noticias en las redes sociales por unas declaraciones relacionadas al dinero, que no han caído del todo bien en un sector de México.

La cantante de “Sodio”, tuvo una entrevista hace poco y en un extracto de ella se viralizó en las plataformas sociales, específicamente en la parte en la que habla acerca de las cosas que lleva consigo en su bolso.

Grande fue la sorpresa para miles de usuarios de las plataformas digitales cuando aseguró que, a diferencia de la mayoría de personas, ella no lleva monedas por una particular razón.

Danna Paola ha participado en varias producciones televisivas, siendo "Élite", la serie que le dio mayor alcance mundial gracias a Netflix (Foto: Danna Paola / Instagram)

EL MOTIVO POR EL QUE DANNA PAOLA NO TIENE DINERO EN EFECTIVO

Al abrir su cartera, Danna Paola comentó que más le sirve como tarjetero y llevar sus documentos, ya que ella no carga dinero en efectivo, en especial monedas.

Esto se debe a que a la cantante de 26 años no soporta los olores muy fuertes, lo cual ha sido tomado como una falta de humildad entre la opinión pública.

“En realidad es un tarjetero, porque la verdad no soy muy fan del efectivo. Odio las monedas, odio tener monedas porque siento que aparte huelen muy feo y saben que yo no puedo con los olores. No sé, no me gusta tener monedas”, indicó.

DANNA PAOLA Y LOS OLORES FUERTES

Al declararse no resistente a ciertos olores, la mexicana también habló acerca del hedor que suelen tener algunas personas y que no se dan cuenta de ello, por lo que soltó algunas recomendaciones.

“No puedo con que de repente transpires y huelas mal, hay mucha gente que no se da cuenta y debería de llevar desodorante y también pastillitas para el aliento”, añadió Danna Paola.

DANNA PAOLA ES CRITICADA EN REDES SOCIALES

Sus más recientes declaraciones para Vogue, sobre su bolso y los olores que no resiste, han generado cierta incomodidad en un sector de mexicanos, quienes han asegurado que eso es falta de humildad.

Es por eso que a través de las diferentes redes sociales, estos usuarios han expresado su malestar con ella, pidiéndole que sea más comprensiva. Sin embargo, no todos están de acuerdo.

Al igual como tiene críticos, también cuenta con defensores que han sabido comprender que las monedas pueden ser un poco perjudiciales para la higiene, por lo que no hay razón de lapidarla por ello.