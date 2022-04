Danna Paola se encuentra viviendo momentos felices en el ámbito personal. Luego de muchos rumores y trascendidos, y después de que Alex Hoyer se animase a admitir que tenían algo, la también cantante mexicana habló del noviazgo que mantiene con el productor musical nacido en California pero que desde pequeño vivió en Monterrey. La intérprete de “Kaprichosa” confesó sentirse muy enamorada, aunque también explicó las razones de su silencio respecto al tema.

“Tenemos una relación bastante para nosotros y eso es lo bonito, y en el momento que se quiera compartir algo, que se quiera dar más entrada a esta parte, que les digo, es algo personal, pues se hará de la manera, con gusto”, aseveró Alex Hoyer al programa Sale el Sol.

Y es que tanto Danna Paola como el exconcursante de La Voz México habían tratado de mantener en lo privado su noviazgo, situación que no ha sido posible luego de que un medio de espectáculo captase a ambos de vacaciones en la playa en situaciones románticas.

Danna Paola y Alex Hoyer en una de las primeras imágenes que evidenció su noviazgo (Foto: lachismeriamx / Instagram)

¿POR QUÉ DANNA PAOLA MANTUVO EN SECRETO SU NOVIAZGO?

La semana pasada, la actriz de “Élite”, en sus primeras temporadas, habló con la prensa a su paso por la alfombra roja de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate” y dio sus razones para haber mantenido en secreto su noviazgo.

“Es la primera vez que voy a hablar, de verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es decisión; no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones”, indicó la mexicana.

La cantante de “Mala Fama” afirmó estar enamorada de Alex Hoyer pero a la vez enfatizó que “el amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien, yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no, solamente por ser humanos”.

¿POR QUÉ DANNA PAOLA ESTUVO SIN HABLAR CON LA PRENSA?

La intérprete del álbum “Chiquita pero picosa” confesó que sufre de ansiedad, motivo por el cual se mantuvo alejada de la exposición mediática; sin embargo, agradeció la empatía de los medios de comunicación y sus seguidores.

“La verdad es que sufro de mucha ansiedad social, entonces estos eventos de repente… (lo he superado) con mucha terapia, los invito a tomar terapia a todos allá afuera, yo creo que es algo bien necesario y quería hablar con ustedes y agradecerles de verdad el apoyo, vienen cosas muy…, la verdad es que he estado super ausente, ha sido bien complicado este inicio de año, como lo vuelvo a decir, pero agradecerles el apoyo, porque al final hemos crecido juntos y para mi es bien importante mantenerlos a mi lado”, manifestó.