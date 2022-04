Durante meses, los fanáticos de Danna Paola especularon que la cantante estaría dándose una nueva oportunidad en el amor con Alex Hoyer debido a las fotos en los que se les muestra en Ibiza compartiendo muy cariñosos. No obstante, recientemente la actriz de Elite se animó a confirmar que está enamorada.

Como se recuerda, las fotos de Ibiza en la que se ve a ambos cantantes besándose en un yate abrieron la puerta a una relación entre ambos, aunque ninguno se pronunció y optaron por guardar un hermético silencio.

En conversación con Ventaneando, Hoyer confirmó el romance que vive con la intérprete de “Oye, Pablo” y por qué optaron por guardar silencio: “Las oportunidades que he tenido de platicar sobre Danna con ustedes es que la admiro muchísimo, o sea, más allá de la relación que tengo con ella”.

De las pocos fotos públicas que tienen Danna Paola y Alex Hoyer (Foto: The Grosby Group)

“No es que queramos esconder absolutamente nada, ni se trata de eso. Para nosotros, mantener privado algo que se dio tan natural y algo que valoramos muchísimo, es mega importante. Porque de pronto hay muchos comentarios de que ¿por qué lo escondemos?, pero en realidad es mantener algo privado”, explicó.

En esa línea también estuvo Danna Paola, quien fue abordada por la prensa a la salida del musical “Charlie y la Fábrica de Chocolates” y consultada por su situación sentimental. “El hablar también de nuestra relación de decir: Ok, sí estoy feliz, sí estoy enamorada y estamos enamorados”, indicó la actriz y cantante mexicana.

¿QUIÉN ES ALEX HOYER?

Alexander Daniel Hoyer Hurtado es un cantante, músico y productor de 24 años, dos menos que Danna Paola, y que nació en Los Ángeles, California.

La música no es algo nuevo en su familia, pues sus padres, el venezolano Néstor Daniel Hoyer y la mexicana Loly Hurtado, fueron integrantes de la popular banda de rock Los Terrícolas.

Con 16 años inició su carrera en la música, compartiendo clips en YouTube y participando de La Voz México, donde no pasó los castings en la primera oportunidad, consiguiéndolo en la temporada siguiente, ingresando al equipo de Ricky Martin con el tema All of Me, de John Leyend.

En 2017, Hoyer se unió a Nickelodeon para el reality juvenil Kally’s MashUp, donde también participó su exnovia Saraí Meza. En diciembre del mismo año, se unió a Axel Muñiz en Lunario, donde interpretaron cóvers y lanzaron el tema Bonita.

Sin embargo, en 2021 una revista aseguraría que Hoyer se estaría aprovechando de la fama de Danna Paola y abusaría de ella emocionalmente, lo cual fue desmentido por la cantante en sus redes sociales.