No cabe duda de que Danna Paola se ha convertido en la estrella mexicana del momento, no solo por su exitosa interpretación en la serie española de Netflix “Élite”, en la que encarna a Lucrecia ‘Lu’ Montesinos Hendrich, sino también porque es una artista completa al ser cantante y compositora; cualidades que la han llevado a tener gran cantidad de seguidores en sus redes sociales.

La fama y gente que la quiere siempre la acompañan; sin embargo, hay quienes consideran que a la joven le falta humildad. Al menos así lo considera Ricardo González, el famoso payaso ‘Cepillin’. A continuación, te contamos por qué afirma eso.

Danna Paola fue calificada por Broadway, como un "Orgullo Latino" por su increíble rango y capacidad vocal que ha sorprendido a propios y extraños en Estados Unidos y Latinoamérica (Foto: Instagram de Danna Paola)

DANNA PAOLA ME OFENDIÓ

Según recuerda este personaje que alegra a los niños desde hace muchos años, la actriz lo trató mal cuando se conocieron, pues ella mencionó que le tenía miedo a los payasos.

“Es una muchacha a la que le llegó la fama muy rápido con ‘Patito’ y ahí fue cuando la conocí en Monterrey, donde los contrataron para estar la ‘Fundidora’. Ella llegó con el elenco y a la hora que me ve me dice: ‘Ay vete, le tengo miedo a los payasos’. No me gustó porque no se disculpó”, señaló en entrevista al programa “Ventaneando”.

Algo que Cepellín cálificó como una grosería, pues él considera que nadie debe tratarlo así sobre todo porque ha divertido a generaciones enteras de mexicanos que lo recuerdan con mucho cariño.

“Me ofende al decirme que soy un payaso grotesco. En mis 50 años de carrera, yo nunca he hablado mal de ella, no le deseo nada malo, es talentosa, pero le falta humildad”, manifestó.

DANNA PAOLA Y SU POLÉMICA EN “LA ACADEMIA”

Asimismo, el reconocido payaso le recordó las polémicas que tuvo con dos participantes de “La Academia”, un reality show mexicano de canto, donde era jueza.

“Años después está en ‘La Academia’, y como anda como flotando se enojó porque los muchachos que estaban dentro del concurso le hicieron un comentario y les reclamó muy feo. Dijo que tenía muchos años en la carrera. Yo llevo el doble de ella y nunca he ofendido a nadie. Ella dice que no ofende a nadie, pero a mí me ofendió directamente”, señaló.

Finalmente, indicó que Danna Paola jamás se disculpó por lo que pasó.

Su primera participación en televisión fue en 1999 en el programa de televisión infantil Plaza Sésamo.11​ Su primera actuación en televisión fue en la telenovela infantil Rayito de luz (Foto: Instagram de Danna Paola)

¿LA MANZANA DE LA DISCORDIA EN LA RELACIÓN DE SEBASTIÁN YATRA?

Luego que se dio a conocer que Sebastián Yatra y Tini Stoessel pusieron fin a su relación sentimental, medios de espectáculos y usuarios en redes sociales señalaron que la cantante Danna Paola sería la “manzana de la discordia”.

Ante estos rumores, la actriz de la serie “Élite" decidió comunicarse con sus seguidores a través de un Instagram Live y al ser consultada por el colombiano, Danna recalcó que ella y su colega solo son buenos amigos y que han mantenido comunicación para crear nueva música.

“Me preguntan qué pasó con Sebastián Yatra, pero qué va a pasar. Resulta que hicimos un FaceTime y nos juntamos para componer, eso es todo”, expresó la intérprete de “Mala Fama” en un video de su red social.

VIDEO RECOMENDADO

Danna Paola promociona tema ‘Sola’ con Pati Chapoy (28/05/20)