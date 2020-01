Danna Paola no aguanta pulgas. La juez de “La Academia” de TV Azteca no permitió que le falten el respeto y puso en su lugar a Gibrán, un participante del reality musical que la insultó junto a Francely, otra de las integrantes de este show mexicano.

El joven artista tuvo la oportunidad de regresar al escenario de “La Academia” luego de tener una semana muy complicada y llevar el titulo del “peor alumno”. Lo que nunca imaginó Gibrán es que Danna Paola le daría una gran sorpresa.

Luego de su interpretación en el concierto de la canción “Calma”, la primera en ofrecer su crítica fue la protagonista de “Élite” , quien al principio se mostró sonriente y le mencionó “es lo mejor que te he visto hacer, me ha encantado”, además de destacar el ser disciplinado y haber prestado atención a las recomendaciones de sus maestros, “para mí ha sido maravilloso”.

Sin embargo, de inmediato Danna Paola estalló contra el joven y le reclamó “tú dime si así no soy culera contigo. No creas que no escucho lo que tú y Francely dicen de mí en La Academia”.

Estos comentarios sorprendieron a todos los presentes en el set de “La Academia” e inmediatamente, la actriz no dudó en explicar que es lo que estaba pasando e inclusive se mostró un video de esta situación.

Danna Paola furiosa por los comentarios que hicieron hacia ella (Foto: Tv Azteca)

¿QUÉ DESATÓ LA IRÁ EN DANNA PAOLA?

Luego de escuchar estos comentarios que fueron emitidos por Danna Paola, Gibrán dijo no entender que estaba ocurriendo y la cantante continuó: “yo creo que es una falta de respeto insultar a una mujer, si así te refieres a mí porque no te gustan mis críticas no me quiero imaginar cómo hablas con Francely o cómo te expresas de cualquier otra mujer”.

“Yo estoy en esta silla no para verme bonita, es porque llevo 20 años de carrera en esto y nunca le he faltado al respeto a nadie", señaló la intérprete.

Danna Paola comentó que ella no está como juez para decirle a los alumnos lo que quieren escuchar. “No vengo a ser tu amiga tampoco. Si te caigo bien o mal, no me importa. Si realmente te importa más lo que la gente o tus fans te digan yo no sé a qué regresaste a este proyecto. Hay mucha gente allá afuera que tiene talento y puede ocupar tu lugar", sentenció la intérprete.

Este fue el comentario que enfureció a la juez de "La Academia" (Foto: Tv Azteca)

Para explicar lo que estaba ocurriendo, el presentador Adal Ramones tomó la palabra y le comentó a Gibrán que había un video donde se mostraba lo que generó la molestia de Danna Paola.

En el clip se apreciaba a Gibrán platicando con Francely y relatando cómo se había encontrado a Danna Paola y se habían saludado. “Gracias por ser tan culera conmigo”, comentó Gibrán dando a entender que eso habría pensado en decirle, lo cual fue secundado por Francely.

Adal Ramones comentó a Gibrán que la palabra que usó no tenía justificación para criticar a Danna, quien hacia el final del bloque recordó una de las frases legendarias de una estrella del teatro musical en México: “ya no voten por él”.

Danna hizo así referencia a la cantante y actriz Lolita Cortés, quien durante varias temporadas fue juez en “La Academia” y se recuerda, sobre todo, el enfrentamiento que sostuvo con Jolette, de la cuarta generación del reality.

Lolita solía ser muy dura en sus críticas a Jolette y en varias ocasiones pidió al público que dejaran de votar por ella.

Finalmente, Gibrán fue el expulsado en el más reciente concierto de La Academia.

¿QUÉ DIJO DANNA PAOLA DESPUÉS DEL ENFRENTAMIENTO CON GIBRÁN?

Luego de este enfrentamiento, el nombre de Danna Paola se convirtió en tendencia en Twitter por la forma en que se expresó y puso en su lugar a Gibrán.

Después de terminar el programa, la actriz se tomó uno minutos para hablar sobre lo que pasó a través de Instagram y esto fue lo que dijo.

“Lo que sucedió esta noche en La Academia fue algo que normalmente hubiera pasado hacia cualquier tipo de situación en que yo hubiera sufrido una falta de respeto...hablar mal de una persona a sus espaldas no está cool, no está bien", explicó.

Danna comentó que cuando se enteró de lo que Gibrán había dicho de ella, en un primer lugar pensó en no responder, pues recordó que ella misma ha llegado a expresarse así de la gente que no le cae bien y que además en México se usa muchísimo esa palabra, pero “no en un programa donde estás siendo grabando 24/7”.

Así que, sin planearlo, la cantante encaró a Gibrán pues explicó que gracias a la trayectoria que tiene puede compartir su experiencia con los jóvenes que desean tener una carrera en la música.

“Por algo estoy diciendo las cosas. No me gusta quedarme callada. So, sorry not sorry”, compartió la actriz mexicana, quien señaló que el público fue quien habló, pues finalmente Gibrán resultó expulsado.

“Las cosas como son... aquí se acabó el tema, se acabó la conversación”, añadió en sus historias, en las que incluso hizo referencia al haberse convertido en tendencia, pues comentó que el video ya estaba por todas partes.

Hacia el final de su comentario detalló que mencionó a Lolita Cortés, a quien admira, porque a ella le daba risa cuando la juez pedía al público que no votara por ciertos concursantes y coincidió con ella en que los integrantes de La Academia deben tener talento, perseverancia, disciplina y respeto.

Danna Paola dijo que no se quedará callada ante una falta de respeto (Foto: TV Azteca)

