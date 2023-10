David Bisbal se haya conmemorando sus 20 años de carrera musical con un documental llamado” Bisbal”, el cual da cuenta de los mejores momentos de la trayectoria del intérprete español. Sin embargo, nadie esperaba que el intérprete de “Dígale” protagonice un emotivo momento junto a su padre, José Bisbal, quien padece de Alzheimer.

Para celebrar sus más de 20 años de trayectoria en la industria de la música, David Bisbal decidió presentar un emotivo documental llamado “Bisbal”. Eso sí, fue el momento especial junto a su padre José Bisbal lo que ha conmovido a sus seguidores y el público en general, pues podemos ver al cantante y a su progenitor, quien padece lamentablemente la enfermedad de Alzheimer, tratando de reconocer a su heredero.

David Bisbal es uno de los cantantes más talentosos de España (Foto: AP)

Si bien este documental logra explorar profundamente el mundo personal de Bisbal, fue el conmovedor encuentro con su papá lo que ha terminado por impactar a todos. En este momento no solo ha llegado al corazón de quienes pueden relacionarlo con situaciones similares, sino que además ha servido como un recordatorio para abordar la problemática del Alzheimer, una enfermedad que va deteriorando de a pocos la capacidad cognitiva y reconocimiento de todo ser humano.

EL CONMOVEDOR REENCUENTRO ENTRE DAVID BISBAL Y SU PADRE EN SU DOCUMENTAL

La escena en cuestión nos muestra la emotiva interacción entre David Bisbal y su papá, llegando a convertirse en el momento cumbre del documental. Más allá de hablar de la trayectoria, los premios, las nominaciones y galardones que ha obtenido el cantante, se nota que el trabajo de visual ha tratado de subrayar la relevancia de la unidad familiar y el impacto que el Alzheimer tiene en la vida de las personas .

La intensidad de esta toma ha logrado tocar la fibra y los sentimientos de aquellos quienes han seguido de cerca la vida del famoso cantante y compositor de 44 años.

En la sección filmada en su residencia en Almería, David Bisbal se acerca con cariño a su padre y le pregunta cómo se encuentra, a lo que su padre responde con un esperanzador “muy bien”. Luego, David inicia una charla evocando el pasado de su padre como boxeador: “Me han dicho que fuiste un destacado boxeador”, le comenta con admiración, y la respuesta de su padre no se hace esperar: “Y de los buenos”.

El encuentro de David y José Bisbal (Foto: Movistar +)

Cómo era de esperarse este encuentro logró causar un gran enternecimiento entre los seguidores de David pues muchos alegaron que el cantante aún mantenía el amor intacto por su padre, a pesar que este último no recordaba ni el nombre ni de la identidad de su hijo.

UNA LECCIÓN DE AMOR: LA EMOTIVA INTERACCIÓN DE DAVID BISBAL JUNTO A SU PAPÁ

El diálogo entre ellos continúan y David logra experimentar un hermoso momento conexión al confesar la gran relación que tuvo con su papá en el mundo del boxeo “Mi padre, el mío, también fue boxeador. Se llama José Bisbal Carrillo”,le increpa David con tacto, y la respuesta de su padre es instantánea y emocionada: “¡Ese soy yo!”.

David, con sensibilidad, aclara la relación entre ambos: “Sí, claro, tú eres mi padre. Y yo soy David. ¿No te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, ya tengo barba blanca y todo. Fuiste un gran boxeador, boxeador de Granada”. Estas palabras no solo reflejan el avance de la enfermedad en el padre del nacido en 1979, sino que también ilustra el cariño de un hijo hacia su progenitor en todo momento.

No obstante, David cierra este conmovedor encuentro con una declaración llena de sinceridad y amor:“Yo sé que tú ya no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti. Y eso es lo importante”. Sus palabras expresan un profundo cariño y resaltan la relevancia de preservar el lazo familiar y el afecto en medio de los desafíos que su padre enfrenta debido al Alzheimer a sus 81 años de edad.

