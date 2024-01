El actor David Gail, una de las estrellas de “Beverly Hills 90210″, murió a los 58 años el viernes 19 de enero. El intérprete, conocido por dar vida a Stuart Carson, el novio de Brenda Walsh en la recordada serie, murió de manera repentina y estos son los detalles que se sabe de su deceso.

Su hermana Kate Colmenares confirmó la partida de Gail y le escribió un conmovedor mensaje a través de las redes sociales. La mujer recibió la condolencia de miles de seguidores del artista.

“Apenas ha habido un día en mi vida en el que no estuviste a mi lado, siempre mi compañero, siempre mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo”, escribió Colmenares en su cuenta oficial en Instagram.

Agregó que “te abrazaré tan fuerte todos los días en mi corazón, hermoso, amoroso, increíble y feroz ser humano, extrañándote cada segundo de cada día para siempre, nunca habrá otro”.

El actor estadounidense sonríe como Stuart Carson en una escena de la serie de televisión “Beverly Hills 90210” (Foto: Spelling Television)

¿QUIÉN FUE DAVID GAIL?

David Gail fue un actor estadounidense cuya carrera destacó por formar parte del elenco de “Beverly Hills 90210″, serie en la que dio vida a Stuart Carson, el novio de Brenda Walsh, interpretado por Shannen Doherty. El programa se emitió entre 1990 y 2000, siendo una de las más icónicas en Estados Unidos y el resto del mundo.

Gail, además, tuvo roles en “Growing Pains”, “Murder, She Wrote”, “Doogie Howser, M.D.”, “Savannah”,, “Port Charles”, entre otras producciones televisivas. También estuvo en la película “Bending All the Rules”, junto a Bradley Cooper.

Su último trabajo fue en el videojuego “Blacksad: Under the Skin”, en el que dio la voz al personaje de Sam, en 2019, de acuerdo a los registros de IMDB. Después de eso, no apareció en otro proyecto audiovisual.

¿DE QUÉ MURIÓ DAVID GAIL?

Se desconocen las causas de la muerte de David Gail. Su hermana Kate Colmenares se despidió del artista en redes sociales, pero no especificó cuál es la causa de la muerte del actor. Las autoridades se encargan de las investigaciones tras el repentino fallecimiento de la estrella de “Beverly Hills 90210″.