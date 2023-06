Desde hace varios años, David Leo se ha convertido en una de las figuras más destacadas en los reality show y programas concursos de la televisión española, por lo que su presencia en producciones de TVE no son sorpresa, algo que podría cambiar debido a la denuncia por violencia machista.

Como se recuerda, en los últimos días se reveló que el encargado de dar vida a “El Estudiante” en “El Cazador”, fue acusado de violencia de género, por lo que se encuentra atravesando un proceso judicial que podría terminar con su arresto.

Si bien habían intentado mantenerlo en reserva mientras duran las investigaciones, la revelación ha hecho que la cadena estatal se pronuncie sobre el futuro de la celeb de España en sus shows.

LAS DENUNCIAS CONTRA DAVID LEO

De acuerdo con el diario Público, David Leo se encuentra siendo procesado por un presunto delito de violencia de género, un secreto que el actor y TVE han mantenido en reserva mientras duraba el proceso.

El encargado de encarnar a “El Estudiante”en “El Cazador” afronta un pedido de la Fiscalía para que se le otorgue un año de prisión por la acusación de agresión y lesión a su pareja, además de ser imputados crímenes como injuria y vejaciones.

El inicio del proceso está programado para abril del 2024 y Leo afrontará cargo de violencia machista, por lo que la Fiscalía espera, además del año de prisión, la prohibición de comunicarse con la víctima y una orden de restricción de 800 metros durante tres años, así como una multa de 18 euros diarios por cuatro meses y una indemnización de 400 euros.

El encargado de dar vida a "El Estudiante" ha participado en varios programa reality (Foto: David Leo / Instagram)

EL FUTURO DE DAVID LEO

De acuerdo con VerTele, la directiva de la Televisión Española ha dejado en claro que Leo no es parte de la señal tras el final de la temporada, por lo que podrá concentrarse en defenderse de las acusaciones.

“RTVE respeta la presunción de inocencia. La grabación de esta temporada ha finalizado y la productora, tras conversar con David Leo, comunica que éste ha transmitido su intención de apartarse del programa para no afectar ni a su persona ni al proceso judicial en el que está inmerso”, indicó un portavoz al mencionado portal.

En ese sentido, la cadena estatal ha optado por ser cautelosos ante el delicado caso y emitirán todos los episodios en los que el implicado participa, pero luego esta versión cambiaría.

“Los grabados se emitirán, pero ya no grabará la nueva temporada”, se destacó inicialmente, pero luego se actualizaría la posición y los 10 episodios en los que aparece Leo no tienen una fecha de estreno. “RTVE sopesa no emitir los programas ya grabados. Se está modificando incluso la cabecera”, expresaron.

Por otro lado, Mediacrest, productora encargada de “El Cazador”, “Pasapalabra”, entre otros, ha sentado una postura similar a la de la cadena estatal, esto en el sentido de no continuar con “El estudiante”, personaje que interpreta David Leo en el show y cuya última aparición se dio el martes 23 de mayo.