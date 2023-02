Madre orgullosa. Dayanara Torres no solamente ha destacado por ser una exreina de belleza, sino también por ser una mamá dedicada a sus hijos. La exesposa de Marc Anthony no duda ni un segundo cuando se trata de complacer algunos gustitos de su hijo Cristian Muñiz, quien nació producto de esa relación. Es por ello que ha sorprendido a muchos el gesto que tuvo con él ¿De qué se trata?

A inicios de los 2000 Dayanara Torres y Marc Anthony fueron una de las parejas más famosas en el ambiente artístico. Las celebridades se casaron ese año y vieron nacer a su hijo Cristian Muñiz. Pero el romance terminaría luego de tres años y ambos siguieron con sus proyectos personales.

Varios medios internacionales han indicado que el cantante de salsa es una persona muy unida a su primogénito. En ese sentido, semanas atrás se pudo ver a Marc Anthony muy feliz al lado de Dayanara Torres en la foto de graduación de Cristian.

Pero el nombre de Cristian Muñiz ha vuelto a oírse debido a que su madre, Dayanara Torres, hace un tiempo, le hizo un obsequio cuyo trabajo quedó grabado en un video.

Dayanara Torres y Marc Anthony junto a sus hijos durante la graduación del mayor (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

EL GESTO DE DAYANARA TORRES CON SU HIJO CRISTIAN MUÑIZ

Dayanara Torres volvió a dar que hablar, pero en esta ocasión por ponerse manos a la obra y realizar un obsequio a su hijo mayor, Cristian Muñiz. Esto ha sido muy aplaudido en redes sociales y muchos han considerado que es una madre muy amorosa con sus retoños.

Pero ¿de qué se trata? La exreina de belleza publicó en su Instagram un video donde aparece elaborando ella misma, a base de madera, una bandera de Puerto Rico.

“En mi recorrido por estos 30 años me siento muy orgullosa de muchas cosas, pero nada se compara con el orgullo de ser madre. Aquí uno de mis recuerdos más memorables. Cuando mi hijo me pide tener nuestra bandera (de Puerto Rico) en su cuarto. Y como buena Boricua me enrollo las mangas”, expresó.

¿CÓMO FUE EL PROCESO?

A la modelo se le ve desde cuando va a la ferretería y compra todos los implementos para luego ponerse manos a la obra.

Se puede apreciar cómo la modelo elige las maderas, realiza las medidas correspondientes, además corta, pega y pinta todos los bloques. El producto terminado se puede ver en el cuarto del joven.

REACCIÓN EN REDES SOCIALES

Este gesto fue muy aplaudido en redes sociales donde se han visto comentarios como “Que espectacular eres, wow que madre tan bella”; “eres una artesana innata! bendiciones! orgullo Boricua”; “eres un ser de luz”; “eres tremenda e independiente, te quedó hermoso. Dios te guarde con mucha salud y grandes bendiciones”, entre otros.