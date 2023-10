Luego de dos años y medio de relación sentimental Dayanara Torres y Marcelo Gama decidieron tomar rumbos separados en sus vidas. La que fue, en su momento, una de las parejas más famosas ha vuelto a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez por la actitud mostrada por la exreina de belleza tras concluir su romance. ¿Cómo se siente ella?

Dayanara Torres es una famosa modelo y exreina de belleza que se volvió a dar una nueva oportunidad en el amor y encontró en su camino a Marcelo Gama, un reconocido productor de televisión de Brasil con quien mantuvo un sólido romance desde aproximadamente el 2020.

Sin embargo, en septiembre de 2023 todo el mundo quedó impactado cuando a través de las redes sociales la nacida en Puerto Rico publicó una historia donde confirmaba su ruptura amorosa con Marcelo Gama.

Marcelo Gama tuvo una relación de más de dos años con Dayanara (Foto: Marcelo Gama / Instagram)

¿CUÁL ES EL ACTUAL ESTADO DE DAYANARA TORRES?

Fue durante una entrevista en el programa “El gordo y la flaca” donde la ex Miss Universo se confesó tras su separación con Marcelo Gama. En conversación con Lili Estefan, según People en español, la respuesta de la modelo sorprendió a todos.

“Le deseo lo mejor (a Marcelo). Lo respeto muchísimo. Lo admiro muchísimo, pero sí, uno tiene que pensar en su futuro. Y yo estoy bien, eso es otra cosa. La gente piensa que no estás feliz, y no, gente, yo soy feliz, yo soy una persona bendecida, yo he pasado por muchas cosas grandes. Soy una persona feliz. Mi felicidad no viene de la persona con quien yo estoy”, expresó Dayanara.

Dayanara Torres fue la novia de Marcelo Gama (Foto: Dayanara Torres/Instagram)

LA MADUREZ DE DAYANARA TORRES

En otro momento, Torres demostró su gran madurez al indicar que lo más importante es conversar cuando las cosas no van bien.

“A nuestra edad, en esta etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que no es la persona para ti, para el resto de tu vida, pues lo mejor es hablarlo como personas maduras y desearle lo mejor, y él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío”, resaltó Torres.

CUANDO DAYANARA TORRES CONFIRMÓ SU SEPARACIÓN

En septiembre de 2023, Dayanara Torres usó su cuenta de Instagram para publicar una historia donde confirmó que se acabó el amor con Marcelo Gama.

“Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar. Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mi. Y aunque ya no estamos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes. Seguiremos trabajando en proyectos importantes y siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Me llevo lo aprendido”, publicó en su momento Dayanara.

La modelo puertorriqueña anunció el fin de su relación con Marcelo Gama (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

FICHA DE DATOS DE DAYANARA TORRES

Nombre completo: Dayanara Torres Delgado

Dayanara Torres Delgado Lugar de nacimiento: Toa Alta, Puerto Rico

Toa Alta, Puerto Rico Nacionalidad: Puertorriqueña

Puertorriqueña Cumpleaños: 28 de octubre

28 de octubre Año de nacimiento: 1974

1974 Edad: 48 años

Dayanara Torres anunció su separación con Marcelo Gama tras 2 años y medio de relación (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

DAYANARA TORRES Y LA ALEGRÍA TRAS TERMINAR CON MARCELO GAMA

La modelo Dayanara Torres volvió a demostrar que anda de las mil maravillas tras terminar su relación con el productor Marcelo Gama. Como bien recordamos, la flamante Miss Universo 1993 y el hombre de televisión se separaron el pasado viernes 22 de septiembre tras casi 3 años de noviazgo oficial, aunque parece que a la puertorriqueña no le ha afectado en lo más mínimo dicha separación. MÁS DETALLES AQUÍ

