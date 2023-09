¡Otra pareja que dice adiós! Tras varios rumores de inestabilidad, la modelo Dayanara Torres anunció vía redes sociales que su noviazgo con Marcelo Gama no va más. De esta manera, la exreina de belleza y el reconocido productor de televisión terminan su romance tras dos años y medio de compromiso.

Cuando creíamos que Dayanara Torres había encontrado el amor definitivo, la flamante Miss Universo 1993 nos deja en claro que mejor está sola que mal acompañada. Y es que luego de casi 3 años relación, la oriunda de Puerto Rico anunció su separación con Marcelo Gama por medio de un escueto comunicado publicado en sus redes sociales.

Eso sí, la nacida en Toa Alta se dio el tiempo de dejar en claro que aprendió mucho en esta relación. “Marcelo y yo hemos decidido terminar nuestra relación de dos años y medio. En esta etapa de mi vida veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar”, dice al inicio de su comunicado.

La modelo puertorriqueña anunció el fin de su relación con Marcelo Gama (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

En ese sentido, la también presentadora de televisión dio las gracias por el tiempo compartido y señaló que siempre sentirá una profunda admiración hacia su ahora exnovio. “Siempre le agradeceré los momentos que vivimos, las lecciones aprendidas y por creer tanto en mí. Aunque ya no estamos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes”.

Pese a la emotiva despedida que le dio a la relación, la también empresaria parece haber pasado el duelo mucho más rápido que de costumbre. Resulta que Dayanara fue vista en una celebración junto a varias amigas dentro de un exclusivo local. ¿Será que se sentía muy desgastada por la relación?

VOLVIÓ A LAS REDES: DAYANARA TORRES REAPARECE TRAS ROMPER CON MARCELO GAMA

Si bien se cierra una etapa de amor y sueños en su vida, Dayanara parece estar viviendo una etapa de libertad junto a sus amistades más cercanas, pues hace poco reapareció en las redes sociales.

Como era de esperarse, su sola presencia en Instagram desató una avalancha de emociones y piropos hacia su persona, pues fueron decenas de internautas los que mostraron su cariño hacia la exesposa de Marc Anthony.

Ya sea de celebración con sus amigas, manejando su automóvil o degustando una gran cena, la sonrisa de Dayanara parece no borrarse con el pasar de las horas, incluso aún luego de terminar su relación de dos años y medio de duración.

Así fue el regreso de Dayanara Torres a las redes sociales (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Y es que la también presentadora esporádica de “El Gordo y La Flaca” compartió a sus millones de seguidores las fotos del cumpleaños de Wendy, una de sus mejores amigas y de quien dijo mostrarse muy feliz en este momento.

Fue así que la madre de Cristian y Ryan Muñiz compartió su velada a lado de sus allegadas, exhibiendo un suculento platillo, escenas de brindis y hasta se animó a bailar durante el onomástico de una de sus amigas.

La exesposa de Marc Anthony se animó a bailar en el cumpleaños de su amiga a escasos días de anunciar su separación de Marcelo Gama (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

“Día de chicas”, puntualizó la flamante Miss Universo 1993 mientras escribía el hashtag “La felicidad es una elección”.

No cabe duda de que Dayanara sigue brillando en estos días, pese a que son momentos difíciles posruptura con el famoso productor de televisión.

¿SE FRUSTRÓ POR NO CASARSE? ESTO DIJO DAYANARA SOBRE UNA EVENTUAL BODA CON MARCELO GAMA

Hace un tiempo, la nacida en Puerto Rico fue cuestionada sobre la posibilidad de volver a vestirse de blanco de la mano de Marcelo Gama. Ante ello, Torres atinó a responder con una evasiva. “No sé si me casaría. En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa”, indicó Dayanara, sembrando más dudas que respuestas.

Marcelo Gama fue el novio oficial de Dayanara Torres durante casi 3 años (Foto: Marcelo Gama / Instagram)

Eso sí, en aquella ocasión, la caribeña no dudó en demostrar que había encontrado nuevamente el amor en los brazos de Gama, señalando que su entonces pareja era un regalo de la divina providencia. “Yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final. Estoy feliz. Ya era tiempo y me lo merecía”, finalizó.

