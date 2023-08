No es un secreto que Dayanara Torres es una de las figuras más populares en Latinoamérica, siendo nombrada “la mujer más hermosa del planeta” en Miss Universo 1993 y demostrando todo su talento en su rol como presentadora de televisión y reportera.

Y es que con el paso de los años, la modelo boricua ha despertado pasiones, llegando al altar con Marc Anthony, con quien tuvo dos hijos, además de tener un romance con Louis D’Esposito y su reciente relación con el productor Marcelo Gama.

Sin embargo, esto no es todo, pues la celeb de Estados Unidos es el rostro de importantes campañas y ha presumido su belleza en sus plataformas oficiales.

Dayanara Torres tiene casi dos años de relación con Marcelo Gama (Foto: DayanaraPR / Instagram)

LA ESPECTACULAR FOTO DE DAYANARA TORRES A LOS 48 AÑOS

No es un secreto que Dayanara Torres es una usuaria muy activa en redes sociales, principalmente en Instagram, donde la nacida en Toa Alta cuenta con más de 1,6 millones de seguidores, con los que comparte sus mejores momentos, proyectos y las actividades familiares.

Y es que además de su faceta como madre de Cristian y Ryan Muñiz, sus hijos con Marc Anthony, la exreina de belleza suele presumir su físico, algo que realizó una vez más el 6 de agosto, cuando compartió su escape familiar con su hermana y su ropa de baño color turquesa.

“Domingo de hermanas. Bendecido por tener la familia que tengo. ¡Te quiero hermana! P.D. ¡Me encantan TODAS mis cicatrices...! #Reminders de TODO lo que he pasado...”, fue el mensaje de la modelo boricua.

Como se recuerda, la modelo tuvo una dura batalla contra el cáncer de piel, el cual le costó su relación con Louis D’Esposito y la convirtió en un símbolo de la lucha contra el letal padecimiento y a liderar campañas de prevención de la enfermedad.

LA TRANSFORMACIÓN DE DAYANARA TORRES

A sus 48 años, la modelo y presentadora luce como en sus mejores épocas y demuestra que el tiempo no le ha afectado, aunque esto no ha sido sencillo de conseguir, tal como la propia figura de Univision confesó meses atrás.

“Esta mujer entró por la puerta y no la reconocía, Somos el gordo y las flacas””, bromeó Lili Estefan en mayo de este año, cuando Dayanara regresó a la conducción de “El gordo y la flaca”.

Si bien el halago fue tomado con humor por la puertorriqueña, también admitió que este cambio era necesario, pues se había descuidado debido a su relación con Marcelo Gama y sus proyectos.

“Me hacía falta. Estos dos últimos años he estado como que muy contenta y he estado disfrutando la vida, muy feliz y uno engorda cuando se enamora”, comentó.

Aunque el espectacular cambio resulta beneficioso para su imagen, lo cierto es que este tiene un motivo especial, en su ciudad natal, Toa Alta, se celebró el 30 aniversario de su coronación como “La mujer más hermosa del planeta”.