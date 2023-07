Este jueves 20 de julio se llevó a cabo los Premios Juventud 2023, el evento que busca premiar a los más importantes exponentes de la música latina y que contó con la presencia de destacadas figuras, entre las que se encuentra la ex Miss Universo Dayanara Torres.

La modelo e influencer boricua causó sensación en su llegada a la alfombra roja, donde lució un imponente minivestido de lentejuelas plateadas creado por Gustavo Arango, animándose a participar de una toma 360 que compartió en sus redes sociales.

Como era de esperarse, la celeb de Estados Unidos se robó las miradas en el evento, pero también mostró un mensaje muy potente sobre el estado actual de su relación y cómo se siente tras sus separaciones de personajes como Louis D’Esposito o Marc Anthony.

DAYANARA TORRES Y SU NOVIO EN LOS “PREMIOS LO NUESTRO”

Durante la última edición de “Despierta América”, la ex Miss Universo fue cuestionada por su presencia en la premiación, esto debido a que el encargado de dirigir el evento fue, nadie más y nadie menos, que su novio Marcelo Gama.

“¿Tienes un peso encima porque él es el director?”, le preguntó Astrid Rivera, reportera del programa de Univision.

“Yo creo que él es una persona que me da tanta paz, esa es una de las cosas que más me fascinan de él. Él es muy tranquilo, él es sumamente tranquilo. Puede pasar un caos, puede haber un huracán, se puede estar cayendo el escenario y es la persona más tranquila y me da paz”, comentó la también ganadora de la temporada 5 de “Mira quién baila”.

Marcelo Gama fue el productor de los Premios Juventud 2023 (Foto: Marcelo Gama)

En la conversación, la modelo y presentadora boricua admitió que se encuentra viviendo una de las etapas más felices y tranquilas al lado del productor, con quien lleva casi dos de relación, pero admitió que no piensa en llegar al altar.

“No sé si me casaría. En estos momentos yo lo que quiero es disfrutar esta etapa tan maravillosa que yo pienso que es un regalo, es una bendición que Dios me lo tenía guardadito para el final”, reflexionó.

La reconocida figura admitió que, pese a sus dudas sobre un posible matrimonio, se considera prueba de que nunca es tarde para encontrar el amor y darse una nueva oportunidad.

“Soy prueba de eso. Estoy feliz. Ya era tiempo y me lo merecía”, sentenció.