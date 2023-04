5 / 10

Una imagen donde recuerda a su padre fallecido. “Nada ni nadie me quita lo vivido. Mi vida está llena de batallas, de lecciones y hasta de cicatrices que hoy me llenan de orgullo y me hacen sonreír, mirar al cielo y agradecer que sigo viva”, fue parte del mensaje que escribió el 13 de diciembre de 2022. (Foto: Dayanara Torres / Instagram)