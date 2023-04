En los últimos días, Cristian Muñiz ha demostrado que tiene un gran talento artístico corriendo por sus venas, y aunque lo suyo no es ser cantante como su padre Marc Anthony, sus diversas creaciones de diseño ypiezas gráficas le han valido suficiente para hacerse un espacio dentro del panorama neoyorquino. ¿Tendrá tanto éxito mediático cómo el intérprete de “Vivir mi vida”?

Desde que Dayanara Torres se separó de Marc Anthony hace casi 20 años, la vida de los hijos de ambos estuvo guiada por la flamante Miss Universo 1993, pues fue ella quien se dedicó completamente en criar a sus pequeños Ryan y Cristian en tierras norteamericanas.

Conforme fueron pasando los años, cada uno siguió su camino, y aunque no han logrado destacar en el panorama musical como su padre, Cristian logró seguir el rubro artístico al convertirse en un exitoso diseñador que aspira a ser uno de los más renombrados en todo Nueva York.

La exesposa de Marc Anthony junto a Cristian (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

De hecho, a fines de marzo pasado, el primogénito de Dayanara Torres exhibió por primera vez su exposición de arte en “Parsons”, una de las galerías de mayor prestigio en La Gran Manzana. Y como era de esperarse, la exreina de belleza decidió inmortalizar el momento a través de redes sociales.

Sin embargo, lo realmente curioso fue el apodo que utilizó la hoy conductora de “El Gordo y la Flaca” al momento de referirse a su hijo. ¿Logras adivinar qué sobrenombre utilizó?

¿CUÁL ES EL APODO DE CRISTIAN MUÑIZ, EL HIJO DE MARC ANTHONY Y DAYANARA TORRES?

A través de redes sociales, la modelo de 48 años publicó un emotivo mensaje hacia su hijo, evidenciando el orgullo que siente al ver que se ha convertido en todo un artista a sus 23 años.

Eso sí, el sobrenombre que usó Torres no pasó desapercibido en redes sociales. “¡Estoy muy orgullosa de ti mi Kitian! ¿Por qué crees q he guardado cada dibujo que hiciste desde q podías aguantar el lápiz con tus manitas...?”, sostuvó la ex Miss Universo.

El hijo de Marc Anthony y Dayanara Torres junto a su exhibición artística en Nueva York (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

Junto al enunciado de Dayanara podemos ver una instantánea de Cris en aquella exposición. Días más tardes, viajó a la segunda ciudad más poblada de Norteamérica y ver personalmente las creaciones de su vástago.

“No puedo estar más orgullosa de ti y de todo lo que has logrado. Soy testigo de tu talento, tu pasión, dedicación y esta maravillosa jornada...Te Amo mi Kitian”, volvió a sentenciar la exmujer de Marc Anthony.

Tras estos mensajes, no podemos dejar pasar el tierno apodo que utilizó la conductora de televisión para referirse a su hijo mayor.

Al parecer, “Kitian” vendría a ser una abreviatura que usa la puertorriqueña al momento de referirse a su hijo, siendo un apodo que evidencia el amor y el cariño que una madre puede tener por sus hijos.

¡Muchas felicidades por el nuevo logro de tu hijo mayor, Dayanara! ¡Se ve que el arte es algo que viene de casa!

¿CÓMO SON LOS DIBUJOS DE CRISTIAN MUÑIZ?

Vale decir que Cristian Muñiz reside en Nueva York, junto a su novia Kylie Jane Marco, desde sus días de infancia. En esa metrópolis, logró estudiar y forjar toda una carrera en el ámbito del diseño.

No solo está acompañado de su novia, sino también de la pequeña Nini (de Panini), una preciosa perrita que ha cumplido un año junto a ellos.

¿Quieres saber más del don innato de Cristian? Pues, déjanos decirte que es una obra sumamente parecida a Dragon Ball. SOLO ENTRA AQUÍ y mira lo último del hijo de Marc Anthony.