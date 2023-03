Aunque muchas veces la prensa las ha convertido en enemigas, las modelos Nadia Ferreira y Dayanara Torres poseen uno que otro aspecto en común. Y no solamente hablamos de la relación con el salsero Marc Anthony, sino de un sorprendente parecido físico que salta a la vista entre la paraguaya y la puertorriqueña. ¿Logras adivinar de qué se trata?

Es bien sabido que Nadia Ferreira pasa uno de los mejores momentos de su vida tras casarse con Marc Anthony y anunciar su embarazo en el Día de San Valetín. Pese a ello, los comentarios y críticas en su contra aún siguen apareciendo de manera viral en las redes sociales, sobre todo, haciendo énfasis en la diferencia de edad entre el cantante y la guaraní.

La modelo paraguaya de 23 años se casó con Marc Anthony a fines de enero pasado (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Sin embargo, la joven modelo siempre hizo caso omiso a los haters en redes sociales y se ha mostrado sumamente abierta a todo tipo de comentarios, incluso, se rumora que existiría una buena relación entre ella y los hijos de Dayanara Torres, expareja del intérprete de “Vivir mi vida”.

Eso sí, más allá de la relación cordial que pueda existir entre Nadia y Dayanara debido a Marc Anthony, ambas mujeres también son dignas representantes de la belleza latina y el mundo de las pasarelas, no en vano han logrado representar a sus respectivos países en el certamen de belleza más importante del planeta.

DAYANARA TORRES Y NADIA FERREIRA, ¿TIENE COSAS EN COMÚN?

Sin hacer comparaciones polémicas de por medio, vale decir que tanto la primera esposa de Marc Anthony como la supermodelo paraguaya lograron ser figuras indiscutidas del certamen de Miss Universo en su debido momento.

Ferreira participó en el Miss Universo 2021 (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Y es que mientras la presentadora de “El Gordo y la Flaca” logró coronarse como Miss Universo en 1993, la nacida en Villa Rica logró ser la representante nacional de Paraguay en el mismo certamen en 2021.

Por ende, demás está decir que ambas mujeres son un claro ejemplo de la belleza latina, aunque un parecido físico ha comenzado a viralizarse en el mundo de las redes sociales tras la publicación de Dayanara Torres en su Instagram personal. ¿Logras adivinar de qué se trata?

EL INCREÍBLE PARECIDO ENTRE AMBAS MODELOS

Resulta que la puertorriqueña subió una foto del recuerdo de su coronación como Miss Universo. En la postal podemos ver su cabellera negra, sus ojos claros y una fisionomía de ensueño digna de una modelo de revista o, en este caso, de pasarela.

Tales fotografías, además de ser merecedora de halagos y piropos, nos recuerda a la bella Nadia Ferreira, pues llevó un vestido en tono rojos brillante, sumamente parecido al que exhibió la guaraní en un post que data de diciembre del 2022.

Como era de suponer, los seguidores de ambas modelos comenzaron a empezar con las comparativas entre ellas, alegando que tiene muchos más parecidos de los que ellas creen.

Dayanara Torres subió un vestido similar al que exhibió Nadia Ferreira en diciembre del 2022 (Foto: Nadia Ferreira - Dayanara Torres / Instagram)

“Muy bella natural y se ve muy sencilla”, “Muy parecida a Nadia”, “Marc Anthony se buscó una igualita a su exesposa”, “¿Que no es el mismo look de Nadia Ferreira?”, “Ya sabemos cómo les gusta las mujeres a Marc”, “ambas tienen la piel clara, cabello oscuro y ojos de tonalidad azul. Lucen idénticas. Marc no cambia sus gustos”, son algunos de los comentarios que se leen en el post de la caribeña.

Sea como fuere, nadie puede dudar de la belleza de estas dos divas de la moda internacional. ¿Crees que tengan algún otro parecido?