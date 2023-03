Pese a la amplia diferencia de edad entre Marc Anthony y Nadia Ferreira, la pareja sorprendió al anunciar su compromiso y posterior matrimonio en un lujoso evento en el Perez Art Museum (PAMM) de Miami, donde se dieron el sí en una ceremonia que ha sido considerada por sus fanáticos como “La boda del año”.

Incluso, luego de comprometerse, en un evento en el que la pareja firmó un contrato prenupcial y vendieron la exclusividad de la ceremonia, ambos confirmaron que se encuentran en la dulce espera y ya se lucen como futuros padres en las distintas galas y alfombras rojas a las que asisten.

Si bien las celebs de Estados Unidos han recibido el apoyo de diversas figuras del entretenimiento, varias de las cuales asistieron a su matrimonio, existen miembros de la familia de Marc Anthony que parecen no estar a gusto con su boda.

Nadia Ferreira y Marc Anthony se encuentran a la espera de su primer hijo (Foto: Chris Delmas / AFP)

EL PROBLEMA DE MARC ANTHONY Y SUS HIJOS CON JENNIFER LÓPEZ

Durante la boda que celebró el cantante boricua en enero, Maximilian y Emme Maribel, los hijos de Marc Anthony y Jennifer López, estuvieron ausentes, e incluso la primera optó por ir de compras con “La Diva del Bronx”. Cabe destacar que en el evento, Arianna Muñiz, la mayor de los hijos del cantante, también brilló por su ausencia.

Y es que la relación futura del nuevo hijo de Marc Anthony con sus hermanos luce complicada. Pues, si bien los hijos que tuvo con Dayanara Torres (Cristian y Ryan) y Debbie Rosado (Ariana y Chase) son mayores y autónomos, no ocurre lo mismo con los que trajo al mundo con JLo, los cuales son menores de edad.

En ese sentido, la relación de Nadia Ferreira con Emme y Max es complicada, pues trascendió que Nadia quiere que estos crezcan muy cerca de su hijo, algo que sería imposible debido a que Marc Anthony le cedió la custodia a López hace algunos años.

Los hijos de la salsera y la cantante son los más cercanos en edad y podrían acompañarlo en su crecimiento mejor que sus otros hermanos mayores, por lo que el trato con López debería ser renegociado para que pueda ocurrir.

Según revelaron medios locales, la paraguaya le habría solicitado a su esposo que aproveche el verano para que estos viajen con él a Miami y se unan a la familia, algo que el salsero estaría analizando, pues no pretende entrar en polémicas con su exesposa.

Los gemelos Emme y Maximilian junto a su padre (Foto: familia.muniz / Instagram)

¿POR QUÉ LOS HIJOS DE MARC ANTHONY Y JENNIFER LÓPEZ NO FUERON A SU BODA?

Durante la boda del salsero boricua con Nadia Ferreira, los dos hijos de este con Jennifer López fueron los grandes ausentes, y aunque los cantantes no se pronunciaron sobre su inasistencia, más de una teoría se ha tejido sobre este caso.

Trascendió que la intérprete de “Jenny from the Block” y “Get Right” no confiaría en la modelo paraguaya para ser la nueva figura materna de sus hijos en su ausencia por compromisos, por lo que se muestra en contra de una reunión. Al ser la dueña de la potestad, esta tiene el derecho de tomar esta decisión.