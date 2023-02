Cerca a cumplirse 30 años de su coronación como Miss Universo, Dayanara Torres está recordando diversos momentos de su carrera artística. La bella puertorriqueña rememoró su faceta como cantante cuando lanzó su primer y único disco llamado “Antifaz”.

A través de sus redes sociales, Dayanara Torres recordó su paso por “Sábado Gigante”, donde cantó y presentó su tema “Gafas oscuras”, sencillo que pertenece al álbum “Antifaz”.”¡Mi 30 aniversario! Sigo celebrando momentos importantes de mi carrera... ¿Quién recuerda las Gafas oscuras?”, escribió la también presentadora de televisión junto a un videoclip.

Si bien Dayanara Torres es conocida mundialmente por su triunfo como Miss Universo 1993 y por su matrimonio con Marc Anthony, pocos recuerdan que incursionó en el mundo de la música. Pero, ¿por qué la artista puertorriqueña abandonó esta faceta? Aquí te lo contamos.

Dayanara Torres es una exreina de belleza, modelo y actriz puertorriqueña (Foto: Dayanara Torres/ Instagram)

CUANDO DAYANARA TORRES ERA CANTANTE

Luego de coromarse como Miss Universo 1993, Dayanara Torres se hizo conocida a nivel mundial y su carrera despegó. Es así como incursionó como modelo, actriz, presentadora de televisión y cantante, conquistando al público con su talento y belleza.

En 1997, Dayanara Torres lanzó el disco “Antifaz” (Tropix Music Records Inc.y Sony Music). El primer sencillo del material discográfico se llamó “Antifaz”, que cantó en el show de Don Francisco.

“Me dejaste, solo me diste una estúpida excusa. Me dijiste que necesitas tiempo para pensar… Pues vete, aunque me muera por dentro, aunque llore de noche, de día usaré un antifaz…”, dice las primeras líneas del tema, que logró popularidad en Puerto Rico, por aquella época.

Dayanara Torres también grabó un video musical de “Antifaz”, el cual se filmó en el Faro de Maunabo, en Punta Tuna, en Puerto Rico y en los estudios PJ Gaffers. Después de este tema, llegaron otros como “Mírame bailando” y “Jeringoza”, a dueto con Ivy Queen.

¿POR QUÉ DAYANARA TORRES DEJÓ SU CARRERA COMO CANTANTE?

Luego de su primer y único disco, Dayanara Torres dejó la música porque se enfocó en otros proyectos actorales. De acuerdo con el portal Primera Hora, la modelos puertorriqueña demostró que tiene cualidades para el canto, pero prefirió impulsar su faceta de actriz.

Como se recuerda, a finales de los noventa, Dayanara Torres conoció a Marc Anthony, con quien estuvo casada de 2000 a 2004 y tuvieron dos hijos, Cristian y Ryan. Actualmente, ella está enfocada en sus proyectos de conducción, participando en programas como “Mira Quién Baila” y “El Gordo y la Flaca”.