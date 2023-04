En más de una ocasión, la modelo y conductora puertorriqueña Dayanara Torres ha compartido emotivos mensajes a sus hijos con Marc Anthony, con quien estuvo casada por cuatro años.

Como se recuerda, en marzo del 2000, la ganadora del certamen Miss Universo y el cantante salsero, que en aquel momento se proyectaba como uno de los más importantes del género, se casaron en una emotiva ceremonia en Los Ángeles, convirtiéndose en padres de Cristian y Ryan.

Luego de la ruptura de las celebs de Estados Unidos, fue Dayanara la que asumió la crianza de ambos, construyendo una sólida relación con sus hijos, la cual presume en sus redes sociales, tal como lo hizo recientemente en su cuenta de Instagram.

La exesposa de Marc Anthony junto a Cristian (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

EL NUEVO LOGRO PROFESIONAL DE CRISTIAN MUÑIZ

El pasado 2 de enero del 2023, el hijo de la modelo y Marc Anthony anunció que tendrá su primera experiencia como dibujante de cómics en la serie de superhéroes “La Borinqueña”, un producto creado por Edgardo Miranda-Rodríguez.

Cristian será parte del equipo de artistas de “Oro, El Coqui Dorado”, una serie que se lanzará este 2023 y se sumará a la lista de novelas gráficas protagonizadas por Marisol Ríos De La Luz.

El personaje que será diseñado por el joven artista es un superhumano con gran fuerza, el poder de volar y el control de las tormentas, además de contar con un traje que lo protege de los impactos, mientras que su álterego es un jugador de baloncesto ágil y exitoso.

Del mismo modo, el nombre artístico del joven es Cristian Torres, un homenaje a su madre, reemplazando el apellido que Marc Anthony le legó y que es el principal, de manera oficial.

“Oro, el Coquí Dorado” tendrá su propio libro (Foto: La Borinqueña / Instagram)

DAYANARA TORRES CELEBRA EL DEBUT DE SU HIJO

La modelo es una figura muy popular en el medio digital, acumulando más de 1,6 millones de seguidores en sus cuentas oficiales, con quienes comparte sus proyectos y celebra los 30 años de su victoria en Miss Universo.

Recientemente, la reina de belleza viajó de Miami, donde se desempeña como una de las conductoras principales de “El Gordo y la flaca” de Univision, a Nueva York, para ser parte de la presentación de la historieta que tiene la firma de su hijo.

“¡Best Moment Ever! Gente se me aguan los ojos. Ver a mi hijo ver por primera vez su primera portada de ‘Oro, el Coqui Dorado’. Sus ojitos le brillaban de emoción, poderlo ver realizar sus sueños y ver cómo cada uno de sus esfuerzos comienzan a dar frutos”, indicó Dayanara Torres.

“Enjoy the ride, Mi Kitian... The World is Yours (Disfruta el viaje, el mundo es tuyo)”, añadió la modelo.

Finalmente, la modelo adelantó a sus seguidores que en los próximos días la obra llegará a “La Isla del Encanto” para una exposición especial.

“La semana que viene estará viajando al Puerto Rico Comic-Con para promocionar su primera portada”, sentenció en su publicación, la cual suma más de 7 mil “me gusta” y cientos de comentarios.