Desde que contrajeron nupcias a fines de enero pasado, los famosos Nadia Ferreira y Marc Anthony han logrado acaparar diferentes portadas de revistas y magazines durante cada evento que asisten. Ya sea por los gestos del salsero o por los rumores de la paraguaya, parece que la polémica alrededor de su matrimonio siempre estará presente.

Como bien sabemos todos, la modelo Nadia Ferreira y el intérprete de “Vivir mi vida” contrajeron nupcias en una lujosa boda en Miami a fines de enero del 2023. Glamour, invitados de gran renombre y una exclusividad digna de Hollywood fue parte de la ceremonia que unió eternamente al músico y la nacida en Villa Rica.

No obstante, las polémicas parecen no descansar ni un segundo cuando nos referimos a esta relación, sobre todo, luego de saberse que Ferreira está en la dulce espera y se convertirá en madre por primera vez a sus 23 años.

La joven modelo de 23 años se casó con Marc Anthony en enero pasado (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Tal hecho le hizo valer una oleada de comentarios en su contra a través de redes sociales, pues miles de internautas aseguran que la Miss Universo Paraguay 2021 trató de retener a Marc Anthony al quedar embarazada de él, pues tiempo atrás el propio cantante reveló que no quería traer más niños al mundo.

Sea como fuere, y dejando las críticas por parte de malpensados y haters de la parejita, Nadia se dio tiempo para hablar de lo que fueron sus nupcias con el exesposo de Dayanara Torres, su día a día como futura mamá primeriza y lo que piensa su madre acerca de su relación con el cantante.

¿QUÉ PIENSA LUDY FERREIRA DE MARC ANTHONY Y NADIA FERREIRA?

En diálogo con el medio People, la joven latina aseguró sentirse sumamente feliz por la etapa en la que transita junto a su esposo, pues ambos se convertirán en padres este 2023 luego de anunciar la llegada de su primogénito el pasado Día de San Valentín.

Asimismo, la mediterránea se dio tiempo de halagar a su madre, alegando que siempre la instruido a la hora de portarse ante la sociedad. “(Ella es) una mujer supremamente luchadora, también me ha enseñado bastante bien. Lo que siempre me dice mi mamá es: ‘nunca pierdas tus valores, tus principios, eso es lo más importante, la educación, el respeto y el amor”, señaló la paraguaya.

La esposa de Marc Anthony, Nadia Ferreira, junto a su madre Ludy Ferreira (Foto: @abdalaoviedo / Instagram)

Nadia también se dio tiempo de hablar del rechazo que lee en redes sociales respecto a su romance con el salsero, hecho que pasa por alto por completo, pues prefiere quedarse con lo positivo y con los consejos de su querida madre.

“Uno como mamá y como padre, lo que desea es ver a sus hijos realizados y creo que eso es lo que siento de parte de mi mamá”, indicó la esposa de Marc Anthony.

La joven de 23 años anunció su embarazo a mediados de febrero (Foto: Nadia Ferreira / Instagram)

Asimismo, añadió que “el verme realizada, embarazada, feliz, eso la pone muy contenta”. Según lo dicho por la experta en pasarelas, Ludy espera que su hijo venga al mundo para que puedan darle todo el amor y las muestras de cariño necesarias.

“Ella anda aquí y gracias a Dios puede venir a visitarme muy seguido y cuando esté por dar a luz, ella va a estar aquí de primera”, puntualizó Ferreira.

MARC ANTHONY SIGUE SIENDO SU APOYO DURANTE EL EMBARAZO

Además de mandar halagos hacia su madre, la también influencer señaló que Marc Anthony sigue siendo su apoyo incondicional durante su embarazo, ya que la engríe en todo momento y le cumple todos los caprichos que pide.

“Está conmigo, me consiente muchísimo. Estamos juntos prácticamente todo el día, nos llevamos superbien. El apoyo y el cariño de él es fundamental para que esto esté siendo maravilloso”, adicionó Ferreira.

Marc Anthony y Nadia Ferreira en Premio Lo Nuestro 2023 (Foto: Nadia Ferreira/ Instagram)

Eso sí, aseveró que ha tenido que dejar de lado ciertas actividades vinculadas a su profesión por el bienestar del bebé, incluso, roles que tienen que ver con su día a día. “Honestamente, no ha cambiado (mi día a día) mucho en el sentido de mis actividades, no he parado, trato de hacer ejercicio, también mis trabajos, en todo lo que pueda, estoy activa”.

No cabe duda de que la unión familiar es muy saludable para recibir al futuro miembro de la familia. ¡Muchos éxitos en esta etapa, Nadia! ¡Felicitaciones por tu relación con tu mami!