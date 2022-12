Tras su impresionante victoria en el certamen Miss Universo 1993, Dayanara Torres se convirtió en una de las figuras más populares e influyentes de América Latina, reuniendo una gran cantidad de seguidores que la siguen en su rol como presentadora en “La mesa caliente” y, actualmente, en “El gordo y la flaca” de Univision.

Y es que la celeb de Estados Unidos mantiene el interés en sus proyectos, como su futuro viaje a Filipinas en 2023 o su relación con Marcelo Gama, además de seguir las anécdotas que la modelo de 48 años tiene sobre su matrimonio con Marc Anthony.

Del mismo modo, la modelo nacida en Toa Alta, Puerto Rico, es una figura igual de popular en redes sociales, donde supera los 1,6 millones de seguidores, con quienes comparte, además de sus populares fotografías, información sobre el cáncer, enfermedad contra la que luchó hace algunos años.

La conductora de televisión planea viajar a Filipinas en 2023 (Foto: Dayanara Torres / Instagram)

¿CUÁL ES EL PESO Y TALLA DE DAYANARA TORRES?

Hace unos días, la modelo compartió un video en el que lucía un impresionante vestido de gala en tono plateado y aplicaciones brillantes que destacaban sus atributos y combinaban con el maquillaje que portaba.

“¡Qué traje tan Espectacular! ¡Gracias Bárbara Blanco y todo su staff que con tanto Amor hicieron todo posible! Y Maia Luisa que con tanto cariño arreglo cada detalle... ¡Talk about working with Love! ¡Son las mejores! Me sentí imparable”, indicó.

Pese a esto, algunos usuarios destacaron que la modelo lucía pasada de peso, algo que Dayanara no negó, asegurando que estaba “llenita de amor”.

En realidad, la exesposa de Marc Anthony pose una figura bastante, la cual luce gracias a sus 1,73 metros (5.6 pies, aproximadamente) y sus cortos 58 kilos (127,8 libras).

Cabe destacar de que estos datos corresponden al último año y se encuentran cercanos a los que mostraba en 1993 que se coronó como Miss Universo.

Del mismo modo, de acuerdo con el portal BodySize, la modelo posee unas medidas de 92-66-91, distribuidos entre busto, cintura y cadera, una distribución más que envidiable para sus 48 años.

Finalmente, la web especializada apunta de que Dayanara emplea ropa de la talla 8 (38 en Estados Unidos) y calzado 7.5 (o 38, según el modelo.