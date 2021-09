Sin duda alguna, “De vuelta al barrio” se ha ganado un lugar importante en el corazón de los televidentes, quienes noche a noche no se pierden ninguno de sus episodios, que ya se encuentran en su cuarta temporada. Si eres de los que siguen esta ficción, de seguro te has percatado que todos en el barrio San José tratan de llevarse lo mejor posible; sin embargo, hay alguien que no es muy bien recibido cuando es visto. Nos referimos al profesor Vladimir Rocha, quien hace algún tiempo se ha convertido en el subdirector del colegio Ramón Velarde.

Aunque es muy carismático, su forma de ser no es del gusto de los vecinos y menos de los alumnos, ya que es un muy estricto, entrometido y chismoso; sin descartar que siempre ha estado enamorado de la profesora Anita, a la cual no duda en cortejar cuando encuentra la mínima oportunidad. Varias veces lo hemos visto cantando o bailando, algo que no le sale nada mal.

Algunos de los momentos que muchos recuerdan de su paso por la serie son: cuando llamó a la policía para que intervenga la fiesta de cumpleaños de Dante porque no lo invitaron, la vez que le declaró su amor a Fanny tras verla regar las plantas en la casa de Malena, el día que Sofía lo utilizó para hacerlo pasar como su enamorado, cuando descubrió el desvío de dinero de Créditos Sandoval a cargo de Coco Gutiérrez, la vez que quiso asustar con sus compañeros a Pepo por los malos tratos que les daba tras asumir la gerencia general o dentro del salón de clases luego que los alumnos pidieran asistir al colegio en plena pandemia.

El subdirector Rocha sorprendido cuando Sofía le dice a Dante que es su pareja (Foto: América TV)

Detrás de este personaje se encuentra Iván Queirolo, quien además de ser actor, es cantante y bailarín profesional. Asimismo, es vicepresidente de la Asociación de Cantantes Imitadores Televisivos del Perú (ACITEP) y gerente de una empresa dedicada a la producción de eventos corporativos y culturales, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

Pero ¿sabías que antes de pertenecer a DVAB, él había participado en un programa de imitación peruana? Pues sí, resulta que el histrión, que encarna al profesor Rocha, participó en “Yo soy” imitando al gran Raphael, pero ahí no quedó todo, ya que también interpretó, con sus amigos, a los Bee Gees.

EL ACTOR DEL PROFESOR ROCHA COMO RAFHAEL EN “YO SOY”

Iván Queirolo se presentó al casting de “Yo soy” el año 2015 y tras pasar las fases respectivas llegó a las galas en vivo, que lo llevaron a tener gran cantidad de seguidores. Durante sus presentaciones cantó temas como “La balada de la trompeta”, “Mi gran noche”, “Los amantes”, entre otros éxitos.

Tras haber permanecido varias semanas deleitando al público y al jurado, él fue eliminado de la competencia por votación del público, después de haber sido a sentencia junto a otros dos imitadores.

Su paso por el programa televisivo marcó mucho a la audiencia, que lo recuerda por sus buenas presentaciones, en los que sacaba a relucir sus dotes de actuación, enamorando a más de uno.

IVÁN QUEIROLO IMITANDO A LOS BEE GEES EN “YO SOY”

Pero el actor del profesor Rocha quería demostrar que era muy versátil y regresó para la temporada 20 de “Yo soy”, el año 2017. Él junto a dos amigos se presentaron al casting como los Bee Gees y pasaron el primer filtro. Luego de varias etapas llegaron a las galas en vivo.

Una vez en el escenario, deleitaron con sus voces y temas pegajosos al público que iba hasta los estudios de Latina y a quienes se encontraban en sus hogares enganchados con la programación. Lo mismo pasaba con los jueces.

Debido al gran trabajo que realizaron en el escenario llegaron a la gran final, donde compitieron con las imitadoras de Ariana Grande y Natalia Jiménez. Los representantes de la música disco quedaron en el tercer lugar.