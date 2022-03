Demet Özdemir y Oğuzhan Koç ya están preparando todo para su boda. La actriz y el cantante turco, que se prometieron el pasado 14 de febrero, están más enamorados que nunca y desean unir sus vidas en matrimonio lo antes posible.

Los medios turcos señalan que el enlace se celebrará el próximo año, sin embargo la pareja se mantiene muy discreta sobre su futura boda. Y es que los fans de la actriz de “Mi hogar, mi destino” y el cantante turco no se quieren perder ningún detalle de la unión de la pareja.

Desde que iniciaron su relación sentimental en enero del 2021, Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se convirtieron en una de las parejas más populares de Turquía. Aunque siempre se les ha visto muy unidos, fue en diciembre de 2021 cuando anunciaron su separación. Pero, no estuvieron distanciados por mucho tiempo ya que retomaron su relación y se comprometieron.

MÁS INFORMACIÓN: La historia detrás de la reconciliación de Demet Özdemir y Oğuzhan Koç

Demet Özdemir es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía (Foto: Demet Özdemir/ Instagram)

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE CASARÁN DEMET ÖZDEMIR Y OĞUZHAN KOÇ?

Demet Özdemir y Oğuzhan Koç se comprometieron el pasado 14 de febrero cuando, aprovechando el día de San Valentín, el músico sorprendió a su novia con una romántica pedida de mano en un hotel de cinco estrellas ubicado en Sarıyer, en la parte europea de la ciudad de Estambul.

Desde entonces, los medios turcos apuntan a que el enlace se celebrará el próximo verano. Sin embargo, la pareja se ha mantenido muy discreta sobre su futra boda. Eso sí, han asegurado que su único deseo es celebrar el enlace lo antes posible.

“Queremos encontrar la fecha que mejor se adapte a su calendario y al mío y celebrar la boda lo antes posible”, declaró músico a los medios turcos.

La pareja, que ni confirman ni desmienten la fecha de boda, tampoco ha decidido el lugar en el que se darán el ‘sí, quiero’. Aunque la prensa turca ha señalado que el escenario para celebrar la boda es Çeşme, una península situada en límite más occidental de Turquía, con hermosas playas bañadas por las aguas del mar Egeo y con vistas a la isla griega de Quíos.

Sin duda, este lugar idílico sería perfecto para una boda de ensueño, pero el músico turco ha negado siquiera haber visitado la ciudad.

“No me he trasladado allí en mi vida. Todavía no tenemos un plan. Veremos y decidiremos juntos”, contó el futuro marido de la protagonista de ‘Erkenci Kus’.

Por su parte, Demet Özdemir se ha mantenido reservada sobre la fecha y lugar de su boda pero se muestra más enamorada que nunca de Oğuzhan Koç. Los dos suelen compartir románticas postales en las que expresan su amor a través de las redes sociales.

Demet Özdemir, una de las actrices más populares y exitosas de Turquía, cumplió treinta años el pasado 26 de febrero y lo celebró a lo grande. Luciendo un look que resalta su figura y belleza, la intérprete ha dado la bienvenida a esta nueva etapa en su vida junto a su novio.