La película “Depredador: La presa”, exclusiva de la plataforma Star Plus, he generado buenos comentarios por parte de sus espectadores, quienes ha visto de principio a fin este filme sin dejar que se escape algunos detalles. Sin embargo, hay cosas que no conocen y que cada miembro de la producción se lo guarda en secreto.

Uno de estos particulares hechos desconocidos han salido a la luz gracias a unas recientes declaraciones de la actriz Amber Midthunder y se trata de algo que ha ocurrido detrás de cámaras, específicamente a un descubrimiento realizado por el director del largometraje, Dan Trachtenberg.

El hecho ha llamado mucho la atención debido a que no es cualquier hallazgo, sino uno inexplicable y hasta algo perturbador, teniendo en cuenta que no era algo normal y que más se asemejaba a alguna película de terror o ciencia ficción, aunque nos estemos refiriendo a algo de la vida real.

¿QUÉ DESCUBRIÓ DAN TRACHTENBERG?

En una entrevista con el portal de Sensacine, la actriz Amber Midthunder, reveló una curiosa anécdota que vivió en el rodaje de “Prey”, el cual puede ser catalogado de escalofriante.

De acuerdo con las palabras de la artista, cuando tocaba grabar una escena en la que se metía a un pantano de barro, el director se dio cuenta de que este ecosistema botaba un olor nauseabundo.

Pero lo que más miedo ha causado al respecto, es que dicha peste solo se producía cuando un ser humano ingresaba al barro.

“Me lo dijo Dan Trachtenberg, el director. El lago de barro solo empezaba a oler extraño cuando una persona se metía. No importaba quién fuera, porque hubo otras personas que se metieron antes que yo, empezaba a oler raro en cuanto un ser humano se metía en el barro. No sé por qué ocurrió esto, pero desearía no haberlo sabido”, indicó la actriz.

Amber Midthunder interpreta a Naru, la lideresa de la resistencia contra "Predator" ( Foto: Star +)

EL PROBLEMA DEL BARRO

Debido a que se encontraba en unas locaciones alejadas de la ciudad y donde reinaba la naturaleza, no había ciertas comodidades que los actores están acostumbrados a vivir cuando graban alguna película telenovela, serie y demás.

Es por ello que la Midthunder tuvo algunos problemas en las escenas que tenía que entrar al barro, pues no tenía cómo bañarse y limpiarse para continuar rodando.

“Me metía en el barro y me cubría entera, así que luego tenía que sumergirme en una bañera y cuatro mujeres tenían que lavarme el pelo y limpiarme porque estábamos, literalmente, en medio de un bosque. No había un lugar adecuado para darme una buena ducha y secarme”, comentó.