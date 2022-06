Dirigida por Dan Trachtenberg, “Prey” es la quinta entrega de la franquicia “Depredador” (“Predator” en su idioma original) y una precuela de las primeras cuatro películas. La cinta tiene como protagonista a Amber Midthunder, quien interpreta a Naru, una feroz guerrera comanche que vive en las Grandes Llanuras a principios del siglo XVIII y encuentra a su tribu amenazada por un peligro desconocido.

El elenco de la película de Hulu, producida por Jhane Myers, incluye a actores como Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope y Dane DiLiegro.

En conversación con Comicbook, el director Trachtenberg señaló que “Prey” “es una película brutal, intensa, muy clasificada R. Y estoy emocionado de que eso se disipe, que Disney va a hacer ‘Cosas de Disney’”.

El póster de "Prey", la precuela de "Depredador" (Foto: Hulu)

¿DE QUÉ TRATA “PREY”?

De acuerdo con la sinopsis oficial, “Prey” está ambientada en la Nación Comanche hace 300 años y sigue a Naru, “una guerrera feroz y muy hábil que ha sido criada a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras, así que cuando el peligro amenaza su campamento, se dispone a proteger a su gente.

La presa a la que acecha y, en última instancia, se enfrenta, resulta ser un depredador alienígena altamente evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado, lo que resulta en un enfrentamiento cruel y aterrador entre los dos adversarios”.

“Creo que nuestro Predator en mi mente, no solo existe, ya sabes, 300 años antes, sino que creo que en términos de películas de ciencia ficción, el tiempo se mueve muy lentamente. Si la forma en que funciona Star Wars o incluso Star Trek son como 300 años. Las naves de repente no son tan diferentes. Pero creo que este tipo es quizás de un hemisferio diferente del planeta y un poco de una raza diferente. Así que incluso su aspecto es un poco nuevo, es familiar, pero nuevo. Así que estoy emocionado de que la gente, incluso los fanáticos acérrimos, realmente vean algo que no habían visto antes”, adelantó Trachtenberg.

TRÁILER DE “PREY”

ACTORES Y PERSONAJES DE “PREY”

Amber Midthunder como Naru

Dakota Beavers como Taabe

Dane DiLiegro como the Predator

Stormee Kipp

Michelle Thrush

Julian Black Antelope

Amber Midthunder como Naru en "Prey", la precuela de "Depredador" (Foto: Hulu)

¿CUÁNDO SE ESTRENARÁ “PREY”?

“Prey”, la precuela de “Depredador”, se estrenará el 5 de agosto de 2022 en Hulu.