Si eres amante de las películas de fantasía, pero sobre todo creciste viendo la continuación de los filmes de animación clásicos de Disney, estamos seguros que el próximo estreno de “Descendants: The Rise of Red” te mantendrá con una gran sonrisa; y cómo no iba a lograrlo, si se trata de un nuevo spin-off de la franquicia “Descendientes”, que hará nuevamente ilusionarte y soñar con las aventuras de una nueva generación de princesas y villanos. ¿De qué trata? ¿Cuándo se estrena? ¿Quiénes conforman el elenco? Estas preguntas te las absolvemos en los siguientes párrafos.

Cabe precisar que esta cinta viene a ser el segundo spin-off de la franquicia, que se estrenó en 2015 y tiene una trilogía, la cual tuvo una gran recepción del público. Al igual que sus antecesoras, sus historias estarán llenas de magia y música, algo que seguro todos suponían.

Kylie Cantrall como Red, la hija de la Reina de Corazones en “Descendants: The Rise of Red” (Foto: Disney Channel)

¿DE QUÉ TRATA “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

“Descendants: The Rise of Red” (en español: “Descendientes: El ascenso de Red”) se centra en el golpe contra Auradon que pretende dar la Reina de Corazones, lo que lleva a su propia hija y a Chloe trabajar unidas para frustrar ese malvado plan.

De acuerdo con la sinopsis oficial de la película, esta “sigue a Red, la hija rebelde de la Reina de Corazones, y Chloe, la perfeccionista hija de Cenicienta. Cuando la tiránica Reina de Corazones incita un golpe contra Auradon, los polos opuestos Red y Chloe deben unir fuerzas y viajar en el tiempo para deshacer el evento traumático que llevó a la madre de Red a su camino malvado”.

¿CUÁNDO SE ESTRENA “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

Los fanáticos ya pueden marcar en su calendario el día que llega el filme: “Descendants: The Rise of Red” se estrena el 12 de julio a Disney+. Pero si no tienes la plataforma de streaming, tranquilos que la película también llegará a Disney Channel, aunque unas semanas después, exactamente el 9 de agosto.

El póster oficial de “Descendants: The Rise of Red” (Foto: Disney Channel)

MIRA AQUÍ EL TRÁILER DE “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

Más que tráiler, Disney lanzó un teaser de “Descendants: The Rise of Red”, que dura un minuto con 20 segundos. Tiempo en el que vemos a la rebelde Red haciendo de las suyas y luego es descubierta por Chloe.

¿QUIÉNES CONFORMAN EL ELENCO DEL SPIN-OFF DE “DESCENDIENTES”?

A continuación, la lista de todos los actores que conforman “Descendants: The Rise of Red”. Ellos son:

Kylie Cantrall como Red, hija de la Reina de Corazones.

Malia Baker como Chloe Encantador, hija de Cenicienta y el Rey Encantador.

Ruby Rose Turner como Bridget, la joven Reina de Corazones.

Rita Ora como la Reina de Corazones y madre de Red.

China Anne McClain como Uma, hija de Úrsula (La Sirenita).

Dara Reneé como Ulyana, hermana menor de Úrsula y tía de Uma.

Brandy Norwood como Cenicienta, madre de Chloe y esposa del Rey Encantador.

Morgan Dudley como Ella, la joven Cenicienta.

Joshua Colley como joven Garfio (originario de Peter Pan).

Melanie Paxson como Hada Madrina (originaria de La Cenicienta).

Grace Narducci como Fay, la joven Hada Madrina.

Jeremy Swift como Director Merlín (originario de The Sword in the Stone), director de la Academia Merlín antes de que se convirtiera en la Academia Auradon.

Leonardo Nam como Maddox, hijo del Sombrerero Loco (de Alicia en el País de las Maravillas) e inventor jefe de la Reina de Corazones.

Alex Boniello como Jota de Diamantes, capitán de la Armada Roja de la Reina de Corazones.

Sam Morelos como Zellie, hija de Rapunzel (de Enredados).

Mars como joven Maléfica (originaria de La Bella Durmiente).

Peder Lindell como Morgie, hijo de Morgana le Fay.

Anthony Pyatt como joven Hades (originario de Hércules).

Paolo Montalbán como Rey Encantador, esposo de Cenicienta y padre de Chloe.

Tristan Padil como joven Príncipe Encantador.

Kabir Berry como joven Aladdín (originario de Aladdín).

Aiza Azaar como joven Jasmín (originaria de Aladdín).

¿CUÁNTOS MUSICALES TENDRÁ “DESCENDANTS: THE RISE OF RED”?

Se sabe que “Descendants: The Rise Of Red” incluirá siete nuevas canciones originales y una versión del clásico “So This Is Love” de la película Cenicienta de 1950. Así que prepárate para revivir emocionantes momentos.