“Descuida, yo te cuido”, se estrenó hace unos pocos días exclusivamente en la plataforma de Netflix, convirtiéndose en una de las cintas más vistas poscicionándose dentro del Top 10 en varios países del mundo. En esta película, Eiza Gonzalez logró su papel estelar junto a Rosamund Pike, Peter Dinklage y Dianne Wiest.

Eiza González a menudo se ha destacado en las películas en las que ha estado, como “Baby Drive”, “Paradise Hills” y “Bloodshot”, solo por nombrar algunas. Muchos de sus fans consideran que han sido pocos los proyectos que realmente han aprovechado al máximo el potencial que esta actriz tiene.

Actualmente en “Descuida, yo te cuido”, Eiza ha demostrado una faceta diferente y muy bien ejecutada, según sus críticos. Aquí es Fran, la novia de Marla y su compañera en toda la operación. Detrás de su personaje hay una dato curioso que tiene que ver con su falta de maquillaje, una decisión que se tomó entre el equipo de producción.

La falta de maquillaje es la razón por la que se ha despertado curiosidad entre los fans y los medios porque nunca se le había visto de esta manera. Sus otros personajes habían sido muy diferentes, pero parece ser que en la película de Netflix esto cambió radicalmente. ¿Qué dijo la actriz con respecto a este detalle? Aquí te lo contamos.

¿POR QUÉ EIZA GONZALEZ NO USO MAQUILLAJE EN “DESCUIDA, YO TE CUIDO”?

Eiza González interpretó al interés amoroso de Marla Grayson (Foto: Netflix)

En su entrevista con Collider, Eiza González habló sobre su personaje y lo cómoda que se sintió interpretándolo así como la conexión con la protagonista que fue casi que inmediata cuando se vieron, en el buen sentido, ya que ambas se respetan como actrices y lo importante para ambas siempre fue lograr la historia de sus personajes.

Dentro de esta entrevista se conversó también sobre muchas cualidades que hacen que Fran se destaque en la película, una de las cuales es algo que no vemos con demasiada frecuencia en la pantalla: un personaje que no usa maquillaje. ¿Era eso parte de la descripción del personaje de Fran incluso antes de que González tomara el papel?

Eiza González es una famosa actriz mexicana y en todas sus películas ha aparecido maquillada (Foto: @eizagonzalez).

“No lo fue,” comentó la actriz. “No puedo atribuirme todo el mérito porque es un equipo creativo y por eso es increíble trabajar con un vestuario, un maquillaje, un cabello increíble, la visión del director. Puedes verlo, la película está muy estilizada, tiene polos opuestos y queríamos mantener eso; hacerlo icónico pero en su propio pequeño mundo, y que se adaptara a sus personalidades. La claridad, las líneas limpias de Marla versus el desorden de Fran“.

Explicó también Eiza que la mirada de Fran también refleja de dónde viene y cómo prefiere operar: “Nuestra maquilladora es increíble y me sentí mal porque continuaba rechazando el maquillaje. Y yo estaba como, ‘Simplemente no creo que ella usaría maquillaje’. Y ella decía, ‘Pero eso...’ Y yo dije, ‘Entiendo, pero Fran es una mujer que proviene de un fondo de fianzas. Es una mosca en la pared’. No quiere que la vean y también se siente muy cómoda en su propia piel”.

Fran ayuda a Grayson para quedarse con los bienes y dinero de sus clientes (Foto: Netflix)

Dentro de “Descuida, yo te cuido” El maquillaje y las elecciones de moda de Fran, le dieron a Eiza González la oportunidad de interpretar un tipo diferente de personaje, uno con cualidades que rompen el molde de los papeles que se le ofrecen con más frecuencia, sobre lo que ella opinó:

“Yo creo que para mí, especialmente mi experiencia de las cosas que he hecho y las cosas por las que la gente me escoge, existe esta idea predispuesta de que tengo que ser bella o los estereotipos que a la gente le gusta ponerme y en esto fue emocionante que J. Blakeson estuviera dispuesto a jugar y él dijo, ‘Sí, no uses maquillaje’”, aclaró.

“Era como, esto se siente como esta mujer. No soy yo con una agenda. Simplemente se siente como si Fran fuera esa persona. Y simplemente te transforma porque te permite vivir en la piel de otra persona. Esa no es Eiza, esa es Fran. Ella está en Vans y está en estas camisetas y la forma en que me conduzco, simplemente te permite tener un físico diferente“.

¿DE QUÉ TRATA “DESCUIDA, YO TE CUIDO”?

Marla Grayson (Rosamund Pike) ha hecho una fortuna vendiendo los activos de las decenas de personas mayores que están atrapadas en su cuidado permanente. Ella y su pareja Fran (Eiza González) se topan con una verdadera gallina de los huevos de oro en la forma de Jennifer Peterson (Dianne Wiest), una cliente sin familia ni deudas aparentes, solo una ordenada fortuna por extraer.

Sin embargo, mientras su estafa está en marcha, Marla y Fran descubren que la Sra. Peterson no es quien pensaban que era, y que sus acciones han perturbado los designios de un señor del crimen (Peter Dinklage), quien no se detendrá ante nada para proteger a su madre.