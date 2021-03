Escrito y dirigido por J Blakeson, quien también dirigió “La desaparición de Alice Creed”, “Descuida, yo te cuido” es una representación muy interesante sobre el capitalismo depredador, el individualismo, la ambición y la codicia, características que se ven reflejadas en un miembro de la misma sociedad, nada menos.

La historia gira en torno a la despiadada Marla Grayson, que dirige un lucrativo y legal negocio de tutela designada por el tribunal. Ha creado un gran negocio que incluye médicos y ejecutivos de casas de reposo y se dirige a los ancianos, posiblemente el sector más vulnerable de la sociedad.

Grayson y sus asociados convencen al tribunal de que sus víctimas ya no son capaces de cuidarse a sí mismas y las admiten en casas de reposo con precios excesivos. Además, Marla hace todo lo posible por quitarles sus ahorros y propiedades mientras los ancianos no pueden hacer nada por proteger sus bienes más preciados.

Al final, la protagonista de “Descuida, yo te cuido” sufre un destino trágico luego de intentar hacer lo mismo con Jennifer Peterson, quien tiene conexión con la mafia rusa. Con esto, muchos fans se preguntaron qué pasó exactamente con Fran, su novia, luego de que Marla dejara el trabajo para siempre. ¡CUIDAO! Habrán spoilers más adelante.

¿QUÉ PASÓ CON FRAN TRAS LA MUERTE DE MARLA EN “DESCUIDA, YO TE CUIDO”?

Eiza González interpretó al interés amoroso de Marla Grayson (Foto: Netflix)

En su acto final, la película muestra cuán tremendamente exitosa se vuelve su idea de aliarse con Lunyov para que todos ganen: dividen igualmente el dinero que obtienen vendiendo los diamantes, Lunyov recupera a su madre y Grayson y Fran se casan. El nuevo avatar del negocio de Grayson ofrece un paquete saludable de tutela.

Desde casas de reposo hasta la empresa que fabrica las pastillas que se les dan a los residentes, Grayson las administra todas. Ella se desempeña como directora ejecutiva de la corporación, mientras que Lunyov opera desde las sombras. Está en la cima de su éxito cuando Feldstrom reaparece en su vida con una pistola en la mano.

Rosamund Pike es Marla y Dianne Wiest en el papel de Jennifer (Foto: Netflix)

Cuando Feldstrom aparece ese día soleado frente a la estación de televisión, Grayson se ha convertido en la definición misma del sueño americano. Feldstrom le dispara una vez en el pecho antes de que lo inmovilicen y se lo lleven la seguridad de la estación de televisión. Grayson muere sangrando en el camino: su vida termina antes de que pueda realmente comenzar a disfrutar de su éxito.

Lastimosamente, la película no tiene un “qué pasó después” de ese evento. No se muestra lo que sucedió con el negocio de Lunyov, qué pasó con todos sus clientes, las empresas y, por supuesto, no hubo una conclusión de ningún personaje, ni siquiera de Fran quien sería la más afectada con su muerte

Roman Lunyov es un hombre tan despiadado como Marla Grayson (Foto: Netflix)

En una entrevista con USA Today, el director J Blakeson confesó que Fran se convirtió en una gran compañera legal de Marla, no solamente en el amor, sino también en sus negocios. Además, para él es muy probable que Fran absorbiera todas las ideas de Marla y que incluso pudiera heredar todo su imperio:

“El imperio de Marla pasará a manos de Fran y Roman, y los viejos seguirán jodidos de verdad”, dice el director en la entrevista. “Puedes cortarle la cabeza a la hidra, pero hay otra que seguirá viviendo”. De momento, no hay confirmación de una segunda parte, pero si lo que dice Blakeson es verdad, podría haberla con Fran y Roman al frente en este nuevo negocio sin Marla.