Luego de 15 años del estreno de “Desencantada” (“Disenchanted” en su idioma original), el pasado 18 de noviembre, Disney Plus lanzó “Desencantada: Vuelve Giselle”, la segunda parte de la historia protagonizada por Amy Adams y Robert Phillip, en la cual se verá un intenso cambio de roles, convirtiendo a la dulce princesa en una cruel villana que busca apoderarse de la ciudad.

En la nueva entrega, todo cambia para Giselle (Adams) y Robert Philip (Patrick Dempsey), quienes deben mudarse al tranquilo puedo de Monroeville, donde su unidad será puesta a prueba, pues mientras él debe pasar más horas lejos de casa, Morgan (Gabriella Baldacchino), que ahora es una adolescente, tuvo que despedirse de sus amigos y cambiar de escuela, algo que no supera y por lo que responsabiliza a la princesa.

Es así como la disputa entre Giselle y Morgan desencadenará una serie de decisiones que podría afectar no solo al mundo real, sino que también amenaza con destruir Andalasia, el reino mágico de donde viene la princesa, cuya magia está fuera de control debido a sus deseos.

"Desencantada 2" regresa tras más de 17 años desde su estreno (Foto: Disney)

¿POR QUÉ “DESENCANTADA” CAMBIÓ A MORGAN PHILIP?

Pese a la gran interpretación de Gabriella Baldacchino como Morgan Philip, muchos seguidores de la franquicia quedaron sorprendidos al observar que la producción no consideró a Rachel Covey, la actriz que interpretó a este personaje en la primera entrega de “Desencantada”.

De acuerdo con el perfil de la actriz original en IMDB, la actriz de 24 años tan solo ha participado de un episodio de “What Would You Do?” en 2016 desde su aparición en “La historia de Giselle” de 2006.

Previo a esto, la entonces pequeña actriz fue parte del cast de “Duane Hopwood”. Y es que en la actualidad, Rachel Covey se presenta como dramaturga y compositora.

Rachel Covey interpretó a Morgan Phillip en la primera entrega de “Encantada" (Foto: Disney)

Por su parte, Barry Josephson, productor de “Desencantada”, reveló en conversación con BioBioChile que consideraron a Covey para que regrese al papel, pero finalmente no llegó a darse la audición.

“Originalmente, siempre le dije a Rachel que iba a tener la oportunidad de hacer una prueba para interpretar a la Morgan adolescente. Pero para nosotros (ahora) se trataba de quién podía interpretar mejor a Morgan como adolescente’”, explicó el directivo.

Pese a tener en el mapa a Covey, la producción de la serie terminó eligiendo a Rachel Duff y Gabriella Baldacchino, de 8 y 21 años respectivamente, para el papel de Morgan niña y adolescente.

“Rachel es muy talentosa, es genial, pero la pregunta era ‘¿podemos encontrar a alguien que interprete a Morgan contemporáneamente, que funcione, se sienta correcta para esta película y tenga todas las habilidades requeridas, cantar, bailar y actuar?’”, añadió.

Gabriella Baldacchino interpreta a Morgan en "Desencantada 2" (Foto: Gabriella Baldacchino / Instagram)

Pese a esto, Rachel Covey tiene un pequeño cameo en la nueva cinta como una de las chicas de Monroelasia, la fusión de Monreoville y Andalasia, los cuales se fusionan durante el deseo de Giselle.

“Rachel tiene un cameo y lo hace muy bien, pero nosotros teníamos que encontrar a la actriz perfecta para ahora. No es que Gabi sea mejor que Rachel, es que Gabi era únicamente especial para el rol de Morgan. Y lo hizo tan bien en la audición que queríamos correr a ella y pedirle que fuera Morgan. Eso pasó” agregó el producto.