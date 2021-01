La nueva serie de fantasía de Netflix, “Fate: The Winx Saga”, podría ser para muchos un nuevo mundo mágico, aunque para otros podría recordarles una serie animada de Nickelodeon. Eso es porque “Destino: La Saga Winx” es la primera adaptación de acción en vivo de “Winx Club”, una popular caricatura italiana sobre hadas.

Esta serie animada tuvo un total de 8 temporadas con más de 208 episodios, producido por Rainbow, RAI y Nickelodeon, quienes revivieron la serie para presentarlo en su canal internacional. “Winx Club” solo estuvo al aire durante 5 años originalmente del 2004 al 2009, pero luego en Nick tuvo un tiempo de vida de 8 años, del 2011 al 2019.

A la par, también se produjo una secuela llamada “World of Winx” y ahora Netflix ha sacado su propia adaptación de este mundo de hadas y magia. “Fate: The Winx Club” está protagonizada por Abigail Cowen como Bloom, una adolescente de California que se tambalea por la revelación de que es un hada del fuego.

Eso significa que tiene la capacidad de controlar las llamas y ha sido inscrita en el misterioso y mágico Alfea College. Allí se une a muchas otras compañeras con las que descubrirá sus nuevos poderes, pero los seguidores de la serie original han notado muchas diferencias entre el programa de Nick y esta adaptación. Estas son las principales listadas por Seventeen.

PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE “DESTINO: LA SAGA WINX” Y “EL CLUB WINX”

Flora no es Terra y, a pesar de ser primas, no se parecen en nada (Foto: Netflix)

1. Flora no es Terra

Muchos fanáticos se habían preguntado dónde estaba Flora cuando se anunció por primera vez el elenco del programa de Netflix, ya que ninguna se parecía al personaje de Nickelodeon. El creador de “Destin: La Saga Winx” reveló que Flora es en realidad la prima de Terra en la serie.

Sin embargo, muchas seguidoras estaban molestas por el cambio debido a que Flora fue codificada como Latina en la serie, debido a que se inspiró en Jennifer Lopez y fue blanqueada en el casting que realizó Netflix, ya que la intérprete es claramente inglesa.

2. Musa y Riven vs. Musa y Sam

Musa y Riven en "Club Winx" (Foto: Nick)

Musa en “El Club Winx” en realidad comienza una relación con Riven, quien también existe en “Destino: La Saga Winx”. Sin embargo, en la serie de acción en vivo, Musa termina saliendo con Sam, el hermano de Terra que también es un hada, así que las relaciones entre ellos son lo primero que una fan de Winx nota al verlos juntos.

3. El trío amoroso de Bloom, Sky y Stella

Posiblemente una de las diferencias más extrañas de la serie de Netflix es el trío amoroso que existe entre Bloom, Sky y Stella. En la serie original, Stella y Sky nunca salieron, por lo que cuando esto pasó en la plataforma de streaming muchas seguidoras de las Winx dieron un grito al aire por verlos juntos.

De hecho, ella estaba súper interesada en Brandon e incluso comenzó la serie con el Príncipe Sky. Sin embargo, nunca existió un triángulo amoroso entre ella, Sky y Bloom, algo que si se puede apreciar en la adaptación que hizo Netflix, posiblemente para dar más dramatismo a sus relaciones de adolescentes.

4. Las Trix desaparecen por Beatrix

Las Trix en Winx fueron reemplazadas por Beatrix (Foto: Nickelodeon)

La serie animada presenta a claras antagonistas como lo fueron Las Trix. Este trío de hermanas son el enemigo número uno de las Winx, que son reencarnaciones de tres brujas ancestrales que destruyeron Domino. Ellas aparecen durante todas las temporadas a excepción de una y causan estragos cada vez que aparecen.

Por su parte, la serie de Netflix solo presenta a Beatrix, una estudiante que claramente está inspirada en ellas y que trabaja contra la directora Dowling para descubrir los secretos de Alfea. Lastimosamente, no tiene el mismo impacto que tres brujas milenarias como lo serían Las Trix.

5. Tecna no existe

Un personaje importante que falta es Tecna, que formó parte del “Winx Club” original. Sin embargo, no parece que ella exista en “Fate: The Winx Saga” o que tenga una contraparte en la serie. Ella fue muy importante durante las 8 temporadas del programa, por lo que es extraño que no haya aparecido en la adaptación de Netflix.

6. La controversia de Musa

La controversia de Musa (Foto: Netflix)

Musa fue la compañera de cuarto de Tecna durante las primeras tres temporadas de “Winx Club”, la serie original italiana. Ella fue inspirada según el mismo creador del programa por la actriz americana Lucy Liu con descendencia China, que había aparecido en ese entonces en películas como “Los Ángeles de Charlie” y “Kill Bill”.

Para el programa de Netflix, Elisha Applebaum fue la elegida para interpretar a Musa, por lo que causó controversia que haya sido seleccionada una actriz no asiática para el papel.

7. Todos pueden ser Especialistas o Hadas

Esto podría considerarse como una mejora en la serie, pero también cambia de su formato original. El programa original presenta claramente que las mujeres solamente podían convertirse en Hadas y los Especialistas siempre eran interpretados por hombres, sin ningún tipo de excepción.

Sin embargo, en Netflix el género ya no importa y cualquiera puede ser un Hada o un Especialista, todo depende de la misma persona y a su llamado interior. Tal vez los creadores de “Destino: La Saga Winx” quisieron darle variedad al programa y no encasillar a sus personajes por su género.

8. Magix vs The Otherworld

The Otherworld es el mundo donde se encuentra el mundo de las Winx en la serie de Netflix (Foto: Netflix)

En la serie animada, Magix es uno de los planetas que se encuentran en la Dimensión Mágica, un lugar que se encuentra en el centro del universo mágico. Esta misma se considera la capital de todos los reinos y es la encrucijada de las dimensiones mágicas donde se encuentran las tres escuelas: Alfea, Torre Nubosa y Fontana Roja.

Para la adaptación de Netflix, no se ahonda mucho en dónde se encuentra exactamente la escuela a la que asisten los protagonistas, pero solo lo mencionan como “The Otherworld”, una dimensión mística alternativa donde Solaria y Eraklyon están localizados. Allí se encuentra el colegio Alfea junto a Solaria.

9. Las transformaciones en Hadas

Una de las cosas que más esperaron los fans de “El Club Winx” en la nueva serie de Netflix era ver las transformaciones en Hadas de las protagonistas. Siendo un programa animado, sus transformaciones eran espectaculares y estaban llenas de efectos y colores que resaltaban en toda la pantalla.

Sin embargo, la única que se convierte en algo más es Bloom al final de la serie, y solamente gana sus alas. En definitiva, es un elemento que “Destino: La Saga de Winx” explorará en sus siguientes temporadas, si es que Netflix decide renovar el programa para presentar nuevos enemigos, personajes y más magia de este mundo fantástico.