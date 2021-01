“Destino: La Saga Winx”, quién es quién y dónde has visto antes al elenco de “Fate The Winx Saga” Varios de los rostros que hemos visto en la serie de fantasía “Fate The Winx Saga” son conocidos por la audiencia.

La serie se iba a estrenar en 2020, pero debido a la crisis del coronavirus se lanzó el 22 de enero del 2021 con un total de seis episodios. (Foto: Netflix) Redacción Mag “Destino La Saga Winx” (“Fate: The Winx Saga”, en su idioma original) es una serie juvenil basada en la serie animada Winx Club, que sigue a un grupo de hadas que se entrena en Alfea College, hasta donde llega Bloom, una nueva estudiante que ha sido criada en el mundo humano y desconoce que tiene poderes especiales para salvar a todos. Ella, sus compañeros y la directora deben enfrentar a los quemados que los amenazan y asechan su existencia. MÁS INFORMACIÓN: “Destino: La Saga Winx”, qué pasó al final y qué significa para la temporada 2 La serie de fantasía llegó a Netflix el 22 de enero de este año con un total de seis episodios y atrapó tanto al público que ya espera una segunda entrega. Mientras se conoce la fecha de su lanzamiento, de seguro te percataste que varios de los personajes que aparecen en ella son rostros conocidos, por lo que te mencionamos dónde los has visto antes. ABIGAIL COWEN – BLOOM Abigail Cowen es Bloom. (Foto: Netflix) Abigail Cowen interpreta a Bloom Peters, un hada del fuego de 16 años que fue criada en California por padres humanos. Es estudiante de primer año de Alfea y compañera de habitación de Aisha. Al llegar a Alfea siente la necesidad de descubrir su pasado. La joven estadounidense nació el 18 de marzo de 1998 y actualmente tiene 22 años. Ha trabajado en “Chilling Adventures of Sabrina” como Dorcas y “Stranger Things” como Vicki Charmichael. DANNY GRIFFIN – SKY Danny Griffin es Sky. (Foto: Netflix) Danny Griffin es Sky de Eraklyon, exnovio de Stella e hijo del fallecido héroe de guerra Andreas de Eraklyon. Fue criado por Silva y es un estudiante especialista de segundo año. El actor inglés nació el 2 de julio de 1997 y tiene 24 años. Apareció en “The Gentlemen” como asiático, además interpretó a Shane en “Get Even”. EVE BEST – FARAH DOWLING Eve Best es Farah Dowling. (Foto: Netflix) Eve Best interpreta a Farah Dowling, la directora de Alfea, escuela donde se le enseña a las hadas a controlar sus poderes. Es una directora y actriz inglesa de teatro, cine y televisión. Conocida por el papel de la doctora Eleanor O’Hara en “Nurse Jackie” (2009). Además apareció en “Waking the Dead” como Natasha Bloom. ELIOT SALT – TERRA Eliot Salt es Terra. (Foto: Netflix) Eliot Salt tiene el papel de Terra Harvey, un hada de la tierra y la hermana de Sam. Se crio en Alfea, pero tiene problemas para relacionarse con sus compañeras de habitación, especialmente con Musa. La hemos visto en “Intelligence”, dando vida a Evelyn, así como Joanna en “Normal People”, ambas de 2020. Nació en Reino Unido el 18 de enero de 1994 y tiene 27 años. ELISHA APPLEBAUM – MUSA Elisha Applebaum es Musa. (Foto: Netflix) Elisha Applebaum coprotagoniza a Musa, un hada de la mente que siente las emociones de otras personas. Ella es una estudiante de primer año y compañera de cuarto de Terra. La actriz del Reino Unido ha participado en “Undercover Hooligan”, “Mob Handed”, “No Reasons”, entre otros más. Nació el 9 de setiembre de 1995 y tiene 25 años. FREDDIE THORP – RIVEN Freddie Thorp es Riven. (Foto: Netflix) Freddie Thorp tiene el papel de Riven, un problemático estudiante especialista de segundo año y mejor amigo de Sky. Tiene una relación sentimental con Beatrix. El actor de 26 años protagonizó “Overdrive” y “The Head Hunter”. También interpretó a Tommy en “To Dream”. Nació el 7 de marzo de 1994. PRECIOUS MUSTAPHA – AISHA Precious Mustapha es Aisha. (Foto: Netflix) Precious Mustapha da vida a Aisha, una atlética hada del agua, estudiante de primer año de Alfea y compañera de cuarto de Bloom. La actriz nacida en Londres estuvo en “Endeavour” y “The Stranger”. Nació el 13 de abril de 1997 y tiene 23 años. SADIE SOVERALL – BEATRIX Sadie Soverall es Beatrix. (Foto: Netflix) Sadie Soverall es Beatrix, un hada del aire que puede manipular la electricidad. Ella es una estudiante de primer año, tratando de descubrir más sobre la oscura historia de Alfea. La actriz nacida en Londres participó en la película “Rose Plays Julie” (2019), haciendo su debut actoral. Nació el 17 de enero de 2002 y tiene 19 años. HANNAH VAN DER WESTHUYSEN – STELLA Hannah Van Der Westhuysen es Stella. (Foto: Netflix) Hannah Van Der Westhuysen tiene el papel de Stella de Solaria, un hada de la luz apasionada con la moda y la princesa de Solaria. A diferencia de sus compañeras de habitación, ella es una estudiante de segundo año. La actriz del Reino Unido participó en “The Fugitives” (2005), “Grantchester” (2014) y “La bahía del silencio” (2020). Asimismo, a Becca en el thriller de 2020 “The Bay of Silence”. Nació el 26 de agosto de 1995 y tiene 25 años. THEO GRAHAM COMO DANE Theo Graham es Dane. (Foto: Netflix) Theo Graham da vida a Dane, un estudiante de primer año especialista que se hace amigo de Terra, Riven y Beatrix. Está explorando su sexualidad por lo que está enamorado de Riven y Beatrix. El actor interpretó a Hunter McQueen en “Hollyoaks”. También estuvo en la serie de televisión “Clink”. Nació el 20 de junio de 1997 y tiene 23 años. JACOB DUDMAN COMO SAM Jacob Dudman es Sam. (Foto: Netflix) Jacob Dudman interpreta a Sam Harvey, un hada de la tierra y el hermano de Terra, que tiene la capacidad de atravesar paredes y objetos. Empieza a salir con Musa. Es un actor británico de doblaje, impresionista, youTuber y cineasta. Es conocido por sus papeles en la serie “The A List” de BBC iPlayer de 2018, el thriller de Netflix de 2020 “The Stranger” y varios dramas de audio de “Doctor Who” para Big Finish Productions Dudman interpretó a Giulio de ‘Medici en “Medici” y a Thomas Price en la serie de Netflix de 2020 “The Stranger”. También interpretó a Dev en The A List. Nació el 22 de agosto de 1997 y tiene 23 años. Compartir en facebook Compartir en twitter Compartir en LinkedIn Compartir en WhatsApp Copiar enlace