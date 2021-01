“Destino: La Saga Winx” (“Fate: The Winx Saga” en su idioma original) es una serie de Netflix basada en la serie animada “Winx Club” creada por Iginio Straffi y sigue cinco hadas de la escuela de magia Alfea mientras aprenden a dominar sus poderes, lidian con rivalidades, romances y sucesos sobrenaturales.

Después de descubrir que es un hada de fuego de una manera trágica, Bloom decide asistir a Alfea con la esperanza de aprender a controlar su magia, y desde su primer día empieza a descubrir algunos secretos: se entera de la existencia de los quemados y de que ella es una suplente, es decir la intercambiaron al nacer.

Al día siguiente, los alumnos exploran sus poderes y sentimientos. A pesar de su rivalidad por Sky, Stella le da consejos de cómo controlar sus poderes a Bloom. En tanto, Silva resulta herido mientras intenta trasladar al quemado.

Bloom conjuga pasado y presente analizando un recuerdo clave que involucra a Rosalind, y para continuar con su investigación sobre su origen intenta establecer contacto con Beatrix y le pide ayuda a un compañero de clase. Finalmente, la directora Farah Dowling da a conocer más detalles de su historia.

Bloom liberó a Rosalind para conseguir respuesta sobre su origen (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “DESTINO LA SAGA WINX”?

En el último episodio de “Destino: La Saga Winx”, Bloom deja salir a Rosalind con la esperanza de obtener las respuestas que tanto busca, no obstante descubre que ella también quiere controlar su poder al igual que las brujas.

Rosalind era la directora anterior y lideró en el combate contra los Quemados. Sin embargo, sobrepasó los límites cuando exigió destruir la ciudad de Aster Dale, y sus soldados se rebelaron contra ella, pero antes de caer ella “salvó” a dos bebés: Bloom y Beatrix.

Tras su liberación, le explica a Bloom que los habitantes de Aster Dale no eran humanos sino brujas que secuestraron al hada de fuego cuando era una bebé para aprovechar su gran poder. Pero eso solo es una parte de la verdad, y mientras Rosalind absorbe la energía del círculo de piedra, Bloom regresa a Alfea para defender a sus compañeros de los quemados.

Aunque algo tarde, Bloom comprende que Rosalind no es la única que pueda ayudarla con sus poderes, sus amigos también poder hacerlo. Con ayuda de Stella y Aisha logra derrotar a todos los quemados y desbloquea la magia antigua de las hadas.

Cuando todo termina las cinco amigas pasan un fin de semana en California y durante ese tiempo Rosalind asesina a Farah y esconde su cadáver entre los quemados. Con el apoyo de la reina solariana, Luna, Rosalind y Andreas toman el poder en Alfea.

Cuando Bloom y sus amigas volvieron a Alfea se encontraron con una gran sorpresa (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “DESTINO LA SAGA WINX” PARA LA TEMPORADA 2?

El último capítulo de “Destino: La Saga Winx” dejó varias preguntas que deberían ser abordadas en una segunda entrega. Entre ellas, ¿qué pasará con Alfea ahora que Rosalind volvió a ser directora? ¿Bloom y el resto de sus amigas harán algo al respecto? ¿Qué significa el regreso de Andreas y la encarcelación de Silva? ¿Qué sucederá con Beatrix y Riven? ¿Bloom y Sky seguirán juntos?

Aunque Netflix no ha confirmado una segunda temporada, en una entrevista con The Wrap Abigail Cowen, quien interpeta a Bloom, reveló que existe la posibilidad de una nueva entrega y que Flora podría unirse a ella.

“Y Flora en realidad no está en nuestra serie. Sé que hay cierta confusión al respecto; en la primera temporada, ella no lo está. El personaje de Eliot es en realidad Terra, que fue creado específicamente para el programa. No puedo esperar a que los fans se enamoren de ella también. Ella es tan divertida, es tan dulce. Quiero decir, es un personaje tan encantador. Y creo que la idea errónea es que el personaje de Eliot es Flora. Pero Terra es nueva, está reinventada”.

“Si tenemos la suerte de conseguir una segunda temporada, creo que Flora entraría y definitivamente lo agradecería. No soy parte del proceso de casting, pero creo que si la serie pasa a una segunda temporada, espero que estas preocupaciones sean algo que se pueda abordar, porque creo que la diversidad tanto delante como detrás de la cámara es vital y muy necesaria en toda la industria e internacionalmente. Así que creo que es importante que tengamos estas conversaciones”, agregó.