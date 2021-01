Los youtuber Nath Campos y Rix han remecido las redes sociales mexicanas luego de que la joven acusara a su compañero de abuso sexual. Si bien, este hecho sucedió hace algunos años, la influencer salió a hacer la denuncia en un video que dura más de 45 minutos.

A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este caso que involucra a dos conocidos personajes de la comunidad de Youtube de México.

La influencer se animó a contar el terrible episodio que vivió. (Foto: Nath Campos / Instagram)

LA ACUSACIÓN DE ABUSO SEXUAL

De acuerdo con Nath Campos, el youtuber Rix, a quien consideraba su amigo, un día abusó de ella, aprovechándose de que se encontraba en estado de ebriedad después de que salieran de un centro de diversión.

“Hace unos años salí de antro con unos amigos, era un grupo de amigos con el que usualmente salía, principalmente youtuber. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, [por lo que] me acuerdo pocas cosas”, dijo en el video que compartió.

Contó que uno de ellos era Rix y cuando llegaron a su departamento, él se ofreció a quedarse para ayudarla a subir a su habitación, lo cual aceptó porque no podía caminar por el alcohol que había ingerido. Su otro amigo se fue.

“Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, narró.

Al día siguiente, al verlo en su habitación comenzó a gritarle y preguntarle qué había pasado, pero como no obtuvo respuesta le pidió que se fuera. Tras ello, él le envió un mensaje donde le explicaba que también había estado de ebrio. “Me dijo que no quería que me mal vibrar con él y que era una situación en la que yo también había participado”.

La youtuber tuvo que ir a terapia para superar ese episodio de su vida. (Foto: Nath Campos / Instragram)

¿POR QUÉ LO CUENTA AHORA?

Nath señaló que decidió contar recién lo que había pasado porque estaba esperando recuperarse de ese trauma, pues tras ello decidió contarle su terrible experiencia a sus familiares y algunos amigos e ir a terapia, al sentirse culpable por lo que había pasado.

Asimismo, dijo que se sintió sola cuando tuvo que volver a trabajar. “Empecé a aceptar campañas para no verme afectada monetariamente, laboralmente en las que estaba él [Rix], incluso en la que estaban personas que sabían lo que había pasado, que estaban comiendo con él y yo tenía que estar encerrada en un camper. Me sentía muy sola y que a nadie le importaba lo que había pasado”.

RIX RESPONDE A LA ACUSACIÓN DE ABUSO SEXUAL

El youtuber Rix recurrió a sus redes sociales para aclarar lo que pasó algunos años con su compañera. “Fui acusado de abuso sexual y quiero dar mi versión, que yo sé que tal vez no tenga nada de credibilidad hablar yo en estos momentos por el tema de creerle a la víctima que, de hecho, yo apoyo creerle a la víctima”.

Según el influencer, el día que fue a casa de su compañera tras ir a un antro, ambos llegaron por separado y con sus respectivos amigos al local de diversión. “Cada quien llegó por su cuenta y tomó por su cuenta. En algún punto, Naty y yo nos fuimos a su departamento. Al día siguiente, nos despertamos. Ni ella ni yo nos acordamos de qué exactamente pasó en la noche. A pesar de eso, Natalia y yo nos seguimos llevando. La relación cambió muchísimo, pero nos seguimos llevando por un tiempo”.

A pesar de lo dicho reconoció que no todos van a creer en lo que dice y si alguno de sus seguidores quiere dejar de seguirlo que lo haga. “Yo le quiero pedir una disculpa, obviamente a Nath porque a pesar de que esta es mi historia, yo sé lo mucho que le ha afectado todo esto”.