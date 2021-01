Este 22 de enero dejó de existir José Ángel García, actor y director de teatro y televisión mexicano, a causa de una fibrosis pulmonar que padecía desde algunos años. Él había sido internado el 20 de enero por presentar problemas respiratorios, pero su cuerpo no pudo resistir y perdió la batalla contra la enfermedad. Su hijo Gael García está al tanto del fallecimiento de su padre.

MÁS INFORMACIÓN: Padre de Gael García falleció de fibrosis pulmonar

La noticia de su muerte causó sorpresa en el mundo del entretenimiento, por lo que amigos y famosos dieron sus condolencias a través de sus redes sociales. A continuación, te contamos quién fue este reconocido personaje y cómo fueron sus últimos días de vida.

José Ángel García y Gael García trabajaron juntos una sola vez en "Amores perros". (Foto: Captura de Bella de la Vega / Facebook)

SUS ÚLTIMOS DÍAS DE VIDA

José Ángel García y su esposa Bella de la Vega vivían en Cancún, pero tuvieron que viajar a Ciudad de México porque al ser el director de “La Rosa de Guadalupe” tenía una junta con la producción de dicho programa el pasado 12 de enero.

Cuando llegaron, esa misma noche, su salud empeoró a causa de una infección a las vías urinarias y por miedo a contagiarse del COVID-19 en un hospital, recibió a los médicos en su casa, ahí le dieron un tratamiento; sin embargo, esto complicó el problema pulmonar que padecía.

A los días, García Huerta comenzó a presentar varias crisis por falta de oxigenación hasta que en una de ellas se desvaneció porque el oxígeno no había llegado al cerebro, siendo trasladado de emergencia. “En el hospital tampoco reaccionó bien, y parece ser que sus pulmones ya estaban muy dañados”, contó su pareja.

MÁS INFORMACIÓN: La vez que Gael García Bernal y Diego Luna conversaron sobre las enseñanzas que les deja la cuarentena

José Ángel García junto a su esposa. (Foto: Bella de la Vega / Facebook)

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA NO QUERÍA MORIR EN EL HOSPITAL

Su viuda contó que el director de 70 años no quería ser llevado a un centro médico porque “no quería morir solo en un cuarto de hospital”.

“El maestro José Ángel era muy fuerte, un roble, lamentablemente sus pulmones se habían debilitado y a pesar de que él se quiso aferrar a vivir ya no se pudo, la enfermedad ganó (…). Él convivió muchos años con una persona fumadora y él fue un fumador pasivo (…). No nos pudimos despedir como quisiéramos, como tenía una enfermedad pulmonar lo aislaron y yo ya estaba esperando que se compusiera para volvernos a ver y estar juntos, pero ya no se pudo”, comentó.

Señaló que cuando conoció a García, él ya tenía la enfermedad hace tres años. “Fue una bacteria que se alojó en los riñones y ahí fue en donde se hizo un cuadro grave. La infección se complicó. Fue así de súbito. Estoy todavía muy conmocionada”.

José Ángel García fue director de reconocidas series como "La Rosa de Guadalupe". (Foto: Gael García Instagram)

¿QUIÉN FUE JOSÉ ÁNGEL GARCÍA?

José Ángel García nació en Huetamo, Michoacán, en 1959. Inició su carrera en el teatro y televisión a los 14 años. Se ha dedicado a la actuación y dirección de telenovelas y series como “La fuerza del destino”, “Libre para amarte”, “Mujer de madera”, “Dos mujeres un camino”, “Amigas y rivales”, “Amarte es mi pecado”, “Mujer casos de la vida real” y “La Rosa de Guadalupe”.

Fue el primer esposo de la actriz Patricia Bernal, con quien tuvo a su hijo Gael García, y luego se casó con la modelo Bella de la Vega.

La única que vez que hizo una escena con su hijo Gael García fue el año 2000 en “Amores perros” cuando José Ángel interpreta al chofer del camión que recibe al personaje Octavio.