El ambiente artístico vuelve a teñirse de luto debido al fallecimiento del cantante Didier Rodríguez, quien partió de este mundo el pasado martes 28 de noviembre en la calle Emiliano Zapata, en la colonia Joyas, en Cuautitlán, Estado de México.

La muerte del cantante colombiana, que residía en México desde hace un tiempo, ha dejado helados a todos sus seguidores, pero en especial a sus seres queridos que hoy siguen llorando su temprana e inesperada partida.

¿CÓMO MURIÓ EL CANTANTE DIDIER RODRÍGUEZ?

De acuerdo a la información que se ha ido conociendo gracias a diversos medios de comunicación mexicanos, el cantante colombiano Didier Rodríguez falleció el 28 de noviembre en un accidente.

Los hechos ocurrieron en la colonia Joyas en Cuautitlán. Según lo narrado por varios testigos, Rodríguez perdió el control de la motocicleta que conducía y se estrelló contra un poste.

Las autoridades y servicios de primeros auxilios llegaron hasta el lugar para constatar que el joven ya no tenía signos vitales. Es así que se decretó su muerte, la cual en este caso fue instantánea y que, lamentablemente, no se pudo hacer más para salvarle la vida.

LA DESPEDIDA DE SU PAREJA

En México, el desaparecido Didier Rodríguez vivía con el amor de su vida, Bibiana Georgina, quien en redes sociales se identifica como Gin Penibal. Ella, a través de esas plataformas, emitió una publicación muy triste con la que se despedía, de forma pública, de su amado.

“Amor, hoy me toca guardarte en el corazón, con todo el dolor de la vida. Me dejas con hueco enorme, tantos planes que teníamos y tantas cosas por hacer, y decidiste dejarme ahora en estos momentos, sabes que te amo desde el primer día, sabes que todo por ti y todo contigo. Te fui leal hasta el último día, no me sueltes nunca mi amor, por favor. Estábamos juntos hasta el final y aquí estoy para ti corazón, te amo con todas las fuerzas mi amor”, fueron algunas de sus palabras.

La novia de Didier Rodríguez se despidió de él con este sentido mensaje (Foto: Gin Penibal / Facebook)

¿QUIÉN FUE DIDIER RODRÍGUEZ?

Didier Rodríguez era un cantante colombiano, quien entonaba canciones regionales de su país con mucho orgullo y con aceptación entre sus fanáticos, quienes crecían en cantidad en las plataformas de redes sociales.

En Colombia, terminó los estudios secundarios en la escuela Arturo Mejía Jaramillo en el año 2007. Con el tiempo, decidió coger sus maletas e iniciar una nueva vida y a buscar mayores oportunidades. Es así que llega a México.

En su nuevo lugar de residencia, Didier empezó a hacer música nuevamente y conoció a nuevas personas, incluyendo a Bibiana Georgina, con quien tenía una hermosa relación.

Sin embargo, los planes que tenía a nivel profesional y en el ámbito personal y sentimental, no pudieron cumplirse debido a que se apagaron junto a su vida el pasado martes 28 de noviembre.