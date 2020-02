Diego Chávarri fue el último invitado de “El valor de la verdad”, programa al que asistió por segunda vez y donde contestó hasta la pregunta número 15, que lo hizo acreedor de S/10 mil.

Durante su participación habló de diversos personajes de la farándula local con las que tuvo una pasajera relación amorosa o los conocidos ‘choque y fuga’. Entre ellas mencionó a Doménica Delgado, Cris Soifer, Pamela Franco, entre otras.

Asimismo, se refirió a su expareja Melissa Klug y al jugador Jefferson Farfán, aunque prefirió no dar mayores detalles.

A continuación, las interrogantes más polémicas que contestó el popular Diablito en el sillón rojo de Beto Ortiz.

Diego Chávarri durante el programa de Beto Ortiz (Foto: Instagram)

LAS PREGUNTAS MÁS POLÉMICAS

¿Te amaneciste en una discoteca con Pamela Franco?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Era un jueves e iba a salir con mis amigos. Recuerdo que ella me llamó como a las 11 pm. Luego me volvió a llamar y llamar. Para cuando llego, ella estaba con una amiga y dos chicos. Dije: ‘Uy, aquí están en pareja’ y entonces, me fui. Pasaron cinco minutos, y me volvió a llamar. Le dije: ‘Escúchame, ¿tú no estás con tus amigas?’. Me dijo que no y se quedó con nosotros, tomando tranquilos. Me dijo que estaba aburrida con su grupo y se vino conmigo, tomando. Bailamos todo tipo de ritmos. Yo me amanecí con Pamela Franco en una discoteca. Simplemente, tomamos y cada uno se fue a su casa”.

¿Tuviste una cita a ciegas con una iraní?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Me fui a jugar a Irán, al norte del país. Cuando estuve allá, mis principales problemas fue sus creencias con su religión. Me agarró la época del ramadán (…). Las mujeres están tapadas, les ves los rostros a las jóvenes. No había discotecas, no había alcohol, pero duré once meses. Yo vivía en un hotel del dueño de una aerolínea. Me hice amigo de quien limpiaba los cuartos. Cerré la puerta y le dije: ‘Tengo cuatro meses acá y es distinto’. Le pedí una botella de whisky, al final me lo consiguió por 100 dólares, aunque era malo. Cuando llego la primera semana de entrenamiento, luego de comer regresé con el arquero, quien me preguntó ¿cómo hacía? Como le contesté que nada me dio el número de una chica de nombre Daria. Después de unos días le escribí un mensaje y me invitó a su departamento. Ahí ella estaba vestida normal como cualquier mujer, cocinó y tomamos. Al inicio, ella estaba con dos amigas que se fueron. Entre que comíamos y tomábamos me dice: ‘Es tarde y si quieres puedes quedarte, el único problema es que hay una sola habitación y una cama”. Me quedé. A ella la vi 30 veces en dos meses, iba casi todos los días. Me salvó. Con ella no necesitaba otra mujer porque era difícil conseguirla”

¿Te botaron de un reality de competencia porque te lesionaste?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Tuve dos lesiones en un reality. La primera fue a la columna. En esa oportunidad como me pusieron inyecciones me pasó, pero luego me volvieron los dolores en otras pruebas. Al revisarme me detectaron dos hernias a la columna. El canal mandó un informe en el que le indican que estas no podían salir de un momento a otro y, pese a que tenía meses en el programa, me dieron a entender que ese problema yo lo tenía antes y por ende no tenían que cubrirlo. Los médicos me dijeron que debía operarme de inmediato sino iba a empeorar y como los del canal estaban que se enviaban correos, decidí costear mi operación; estuve siete meses en cama y en terapias porque mis piernas no respondían. Obviamente, eso no me reconocieron y me botaron; por eso, la mayoría de la gente va lesionada, pues si tienes descanso médico, igual te descuentan al final de mes. Ahora estoy bien. Salí de ese programa y después de un año y medio me llaman de Combate, pero después el otro reality me propone regresar y lo hago. Al ver que todos hacían algo, fui intentado una y otra prueba, haciendo circuitos; pero no resistí y se me rompió el tendón de Aquiles, me llevaron a la clínica y me operaron al día siguiente. Me quedaban tres meses de contrato, hablé para que me lo reconozcan y surgió el mismo problema, yo fui con mi abogado y me dijeron que me iban a pagar; de los tres meses solo me pagaron un mes. De ahí, no sé nada de ellos”.

¿Estuviste encerrado en un baño con la Foquita Farfán?

Respuesta: Sí (Verdad)

“Yo estaba en una discoteca con un grupo de amigos hace un par de semanas. Esa vez estábamos al lado de un box, y Jefferson también estaba en ese lugar, pero yo no lo sabía. Esa noche fui varias veces al baño y en una de esas voy solo, lo que nunca hago. Dejé la puerta abierta de uno de los espaciod y estoy orinando cuando veo que entran cuatro personas, de ellas tres me rodean y cierran la puerta. La cuarta persona venía hacía mí y dije ‘Me van a sacar la mierd…, algo me va a pasar’. Cuando este me dice: ‘Quiero hablar contigo’, levanto la cara y veo que era Jefferson Farfán. Era raro porque el tiempo que terminé la relación con Melissa nunca conversamos sobre el tema. Él me dijo que quería hablar sin faltarme el respeto. Se refirió una vez a un comentario que hice en una discoteca respecto a una broma pesada de su persona, le señalé que me excedí. En eso escuchaba que la gente tocaba el baño y a nadie dejaban entrar. Hablamos como 15 minutos (…). Se refirió a otras cosas más de Melissa, sus hijos, familia, cosas que no le parecían como que Melissa hacía cosas a propósito para incomodar. Yo pienso que si estás con una mujer con familia vas a compartir todo con ella y fue eso lo que conversamos. Tras ello, salió y cuando abrió la puerta, toda la discoteca se dio cuenta de que él había entrado. Conversamos bien, no hubo problemas fuertes”.

¿Has tenido un remember con Melissa Klug?

Tocan botón rojo

Pregunta de repuesta: ¿Crees que te cerraron las puertas de un club de Qatar por estar con Melissa Klug?

Respuesta: Sí (Verdad)

“No sé si fue él. Al yo estar con ella se volvía más difícil todo. Melissa Klug estuvo conmigo cuando me cerraron las puertas. Nos llegaron muchas cosas al oído. Simplemente todo se ponía super difícil. Cuando pasó esto, nos llegó muchos comentarios de que todas decían lo mismo, pero yo no lo puedo afirmar. No puedo decir si pudo a ver sido él [Farfán] o no”.

Cabe indicar que Diego Chávarri ya se había presentado en “El valor de la verdad” en marzo de 2019 y se llevó 25 mil soles. (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

A continuación, todas las preguntas que respondió Diego Chavarri en “El valor de la verdad”.

1. ¿Te amaneciste en una discoteca con Pamela Franco?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Cris Soifer?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Ha sido Ximena Peralta tu ‘amiga con derechos’?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Tuviste un chape con lenguado con Doménica Delgado?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Te emborrachaste a solas en el departamento de Daylin Curbelo?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Tienes jale con los gays?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Quisiste ‘pescar’ a la Chama en el mar?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Besaste a Lucía Oxenford?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Te insultó Carloncho porque estaba celoso de ti?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Tuviste una cita a ciegas con una iraní?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Ganabas US$ 25 mil mensuales en Irán?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Te botaron de un reality de competencia porque te lesionaste?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Debutaste a los 15 años?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Estuviste encerrado en un baño con la Foquita Farfán?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Has tenido un remember con Melissa Klug?

Tocan botón rojo

Pregunta de repuesta: ¿Crees que te cerraron las puertas de un club de Qatar por estar con Melissa Klug?

Respuesta: Sí (Verdad)

