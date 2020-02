El próximo invitado de “El valor de la verdad” será Pablo Villanueva ‘Melcochita’, quien regresa por segunda vez al sillón rojo para llevarse los S/50 mil que ofrece el programa, tal como lo hizo en el año 2013 cuando respondió a todas las 21 preguntas.

El cómico retorna después de una semana al espacio televisivo, donde estuvo la semana pasada acompañando a su amigo Miguel Barraza.

Fiel a su estilo, el comediante ingresa y se pone a cantar delante de Beto Ortiz, quien sonríe al escucharlo. Entre las personas que lo acompañan solamente se logra ver a su esposa Monserrat, quien en varios momentos interviene.

Como ya es de costumbre, el propio conductor de “El valor de la verdad”, colocó en sus redes sociales un adelanto de lo que será la participación de este personaje. “¡No lo vean!!, escribió en Instagram.

Entre las preguntas que se le escucha consultarle a Melcochita están: “¿Eres pisado?”, a lo que le contesta: “Antes gritaba [hace gestos] y me decía desgraciado. Yo le dije: ‘Cristo te ama’, de ahí se calla. Me sacaba a veces de la cantina, no me deja ni hablar, se mete a cada rato”.

Otra de las interrogantes que le hace Ortiz es si su esposa es el amor de su vida. No se ve lo que responde, pero empieza a contar una de sus anécdotas. “Un día me pesca cuando estaba con cinco dedos de furia. Estaba donde las meretrices, íbamos a tomar y dar varias vueltas”.

Cuando interviene Monserrat dice que Melcochita es “mentiroso” y que le puede descubrir fácilmente sus mentiras porque siempre agacha la mirada.

¿CÓMO VER “EL VALOR DE LA VERDAD” EN VIVO ONLINE?

El polémico programa de Beto Ortiz regresó para develar los secretos más guardados de los personajes de la farándula peruana. Puedes sintonizar “El valor de la verdad” todos los sábados a las 10:00 pm por Latina, pero si no tienes acceso a una TV, déjanos decirte que existen otras formas de verlo.

Para ver el programa “El valor de la verdad” EN VIVO ONLINE desde tu dispositivo móvil sigue tres simples pasos:

- Puedes hacerlo a través de la web del canal, así que debes ingresar a www.latina.pe/tvenvivo o haz clic en el botón "vivo" que está en la parte superior derecha de esta página.

- También puedes descargarte la APP de Latina que está disponible para los móviles Android o iOS.

- Si las opciones anteriores son muy difíciles para tu acceso, entonces puedes realizarlo a través de YouTube; lo único que debes hacer es suscribirte al canal Latina.pe y sigue el playlist de “El valor de la verdad” que se actualiza cada semana.