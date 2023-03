Aunque lo vemos encender polémicas dentro de “La casa de los famosos 3″, el actor Diego Soldano no siempre fue un tipo ligado a los sets de televisión, los guiones teatrales o los programas de reality show. Resulta que el estelar de “Los Miserables” se dedicaba a la gerencia de un conocido banco argentino antes de saltar al ojo mediático y la industria del entretenimiento en español.

El mundo de la actuación hispana siempre nos revela sorpresas y datos jamás contados, como es el caso de Diego Soldano, un reconocido actor argentino de 50 años que tuvo un pasado alejado de los sets televisivos y las telenovelas desde hace más de una década.

A sus 50 años, Soldano pasa por uno de los mejores momentos de su carrera (Foto: Diego Soldano / Instagram)

Si bien hoy es una de las figuras más consolidadas de la televisión mexicana, Soldano se mantuvo trabajando en el rubro bancario durante gran parte de su vida. Pero fue cuando cumplió 39 años que decidió seguir sus sueños y empezar a luchar por lo que tanto anhelaba: la actuación.

DIEGO SOLDANO Y SU PASADO ANTES DE SER ACTOR

Actualmente, el nacido en Argentina es uno de los histriones más reconocidos del medio, e incluso, se encuentra rodando la segunda temporada de “La Doña”, ficción que cuenta con otros nombres Aracely Arámbula y Carlos Ponce.

Diego Soldano ha trabajado en reconocidas producciones de Telemundo (Foto: @arielmendeees / Instagram)

Y aunque no se considera un galán de telenovelas, Soldano sí se siente seguro de su profesión como actor, pues revela que sigue sintiendo la misma pasión por la interpretación desde hace una década. “Hace diez años que estoy surfeando esta ola y vivo de lo que me gusta”.

En ese sentido, el histrión dialogó con el portal “CRHoy.com” y dejó algunas líneas sobre su pasado, la lucha por conseguir sus sueños y las grandes cosas que realizó a lo largo de su vida.

“Pues mira, para mí fue una historia de “nunca es tarde”. Yo siempre en mi vida hice muchísimas cosas, he sido gerente de un banco de 8 años, he tenido comercios, he desarrollado otras cosas, siempre la actuación era mi hobby”, dijo Soldano al citado medio de noticias.

LA CRÍTICA HACIA SU PROFESIÓN ACTUAL Y SU MIRADA DE LOS SUEÑOS

Pero no todo es color de rosa en la vida profesional de Soldano, pues el artista reconoció que las tendencias de actuación en el presente ya no dependen del talento, sino del número de seguidores que tenga uno dentro de sus redes personales como TikTok e Instagram.

Finalmente, se puso como ejemplo a la hora de cumplir los sueños, pues resaltó que nunca es tarde para lograr nuestros objetivos, sin importar la edad. “ Tuve la suerte, el privilegio de poder cumplirlo a los 38 años, pero nunca es tarde, ese es el mensaje, que nunca es tarde. Se puede cumplir tus sueños a la edad que tengas, claro”, sostuvo el histrión.

Soldano es muy activo en redes sociales (Foto: Diego Soldano / Instagram)