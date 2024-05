A menos que hayas vivido debajo de una piedra, es innegable el meteórico ascenso del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) desde sus primeros pasos con “Iron Man” o “Capitan América: El primer vengador” hasta el lanzamiento de “Avengers: Endgame”, la cinta que concluyó más de 10 años de historias.

Durante su edad dorada, Marvel podía contar por millones sus ingresos desde el primer día de lanzamiento, con ganancias tan altas que representaban ingresos capaces de financiar otros proyectos, los cuales, a su vez, también tenían un gran éxito, siendo el caso más destacado el de “Guardianes de la Galaxia”, una franquicia por muchos desconocida, pero que se volvió una de las más populares en todo Marvel Studios.

Sin embargo, todo lo que sube, irremediablemente tiene caer y Marvel ha empezado a sentir la gravedad en los últimos años, con proyectos aplastados tanto en crítica como en taquilla o series que no despiertan el más mínimo interés en un público masivo que parece perder el interés en los superhéroes.

“Loki” llegó a Disney Plus tras "Avengers Endgame"(Foto: Marvel Studios)

LA CAÍDA DE MARVEL

Cuando en 2019, Marvel Studios nos mostró la derrota de Thanos y puso punto final a casi 10 años de historia, el futuro se mostró inmediatamente confuso, esto pese a que se fueron sembrando semillas para una nueva versión de los héroes.

Durante este periodo, el mundo enfrentó una pandemia que le costó la vida a millones de personas y la solución del streaming empezaba a asomar en Disney, que lanzó su propia plataforma, la cual intentó asegurar con la promesa de producciones exclusivas y continuaría la expansión del MCU.

Atrevidas apuestas como “Wandavision” y “Loki” refrescaban una franquicia que quedaba en la incertidumbre tras vencer al que fue por años su más grande rival, pero que poco o nada podían conseguir frente a un público que no tenía opciones para acceder al streaming. No ayudó, además, que las cintas para las salas de cine como “Thor: Love and Thunder” o “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” fueron consideradas fracasos de crítica y taquilla por igual.

La caída continúa en el horizonte, pues cintas como “The Marvels” o “She Hulk” parecen ser las responsables de una baja en el interés por la franquicia, por lo que desde Disney se evalúan nuevas opciones para sacar adelante el que alguna vez fue su negocio más rentable.

Harrison Ford y Anthony Mackie conversando en el detrás de cámaras de la película "Captain America: Brave New World" (Foto: Marvel Studios)

MENOS MARVEL STUDIOS, CONFIRMA DISNEY

Durante una charla con los medios, el director ejecutivo de Disney, Bob Iger, reveló que la empresa busca modificar su enfoque en la calidad y frecuencia con la que los productos de Marvel se estrenaba en el pasado.

“Vamos a reducir lentamente el volumen y pasar a probablemente unas dos series de televisión al año en lugar de las cuatro que eran, y reduciremos nuestra producción cinematográfica de unas cuatro al año a dos, o un máximo de tres. Y estamos trabajando duro en cuál es ese camino”, explicó.

Para lo que queda del 2024, Marvel Studios tiene solo un estreno en cines y es “Deadpool & Wolverine”, aunque en su servicio de streaming están en el proyecto “Loki 2″, “Echo” o “X-Men 99”.

“En general, me siento muy bien con la pizarra. Es algo, como saben, en lo que me he comprometido a dedicar más y más tiempo. Tengo una tremenda confianza en el equipo y en la propiedad intelectual que estamos extrayendo, incluida Todas las secuelas que estamos haciendo son insuperables”, añadió.