“Doctor Milagro” (“Mucize Doktor” en su idioma original) ha conquistado a la audiencia de distintas partes del mundo. El ingreso de un nuevo personaje a la telenovela turca ha causado un gran revuelo en el hospital Berhayat, lugar donde trabaja el protagonista Ali Vefa (Taner Ölmez).

Se trata de Vuslat Kozoglu, una mujer millonaria que está dispuesta a ayudar monetariamente al hospital pero, a cambio, pide ser la dueña mayoritaria por un año. Tras llegar a un acuerdo, el personaje en cuestión se convierte en la nueva directora de la institución médica.

La actriz que interpreta a Vuslat es Zerrin Tekindor, quien ha participado en varias producciones y obras de teatro antes de formar parte de elenco de “Doctor milagro”. A continuación, te contamos todo sobre la artista turca que en poco tiempo se ha ganado el corazón de los televidentes.

¿QUIÉN ES ZERRIN TEKINDOR?

Zerrin Tekindor es una actriz y pintora turca. Nació el 5 de agosto de 1964 en Burhaniye, Turquía. La artista de 57 años se graduó del Conservatorio Estatal de la Universidad de Hacettepe, Escuela de Teatro en 1985. Ese año comenzó a trabajar en el Adana State Theatre como pasante.

Por aquel entonces se llegó a presentar en diversas obras de teatro como Laundry, Ferhad and Sirin , A Noisy and Clamorous Story , Death , Istanbul Efendisi , Last of the Red Hot Lovers , Skylight, entre otras.

Además de su carrera teatral, Tekindor estudió pintura en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Bilkent entre 1990 y 1994, desde entonces ha realizado diecinueve exposiciones personales.

En 2003 se trasladó a Estambul para trabajar en el Teatro Estatal de Estambul. Al año siguiente actuó en The Government Inspector como Anna Andreyevna y ganó un premio a Mejor Actriz de Reparto en Comedia.

Posteriormente la actriz participó en reconocidas series de televisión como “Aşk-ı Memnu”, “Yaprak Dökümü”, “Kuzey Güney”, “Kurt Seyit ve Şura” y “Kara Sevda”. También tuvo papeles en películas como “Próximamente”, “Broken Hearts Banco” y “En lugar de los dos”.

PRODUCCIONES DONDE HA PARTICIPADO ZERRIN TEKINDOR

CINE

“Müslüm” (2018)

“Estambul Kırmızısı” (2017)

“İkimizin Yerine” (2016)

“Pek Yakında” (2014)

TELEVISIÓN

“Doctor milagro” (2021) como Vuslat

“Zemheri” (2020) como Aliye Pınar

“Şahin Tepesi” (2018) como Tuna Akdora

“Kara Sevda” (2015-2017) como Leyla Acemzade

“Kurt Seyit ve Şura” (2014) como Yazar

“Kuzey Güney” (2011-2013) como Gülten Çayak

“Yaprak Dökümü” (2010) como Gişe Memuru

“Aşk-ı Memnu” (2008-2010) como Mademoiselle Deniz de Courton

FOTOS DE INSTAGRAM DE ZERRIN TEKINDOR

¿CÓMO Y A QUÉ HORA VER “DOCTOR MILAGRO” POR TELEFE?

La telenovela turca “Doctor Milagro”, también conocida como “Mucize Doktor”, se emite de lunes a viernes en el horario de las 21:30 horas a través de la señal de Telefe, en Argentina.

Los televidentes también pueden volver a ver o ponerse al día con todos los capítulos completos estrenados en Telefe a través de su página web. Sin embargo, este contenido solo está disponible para usuarios de Argentina.