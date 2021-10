La historia del doctor Ali Vefa, interpretado por el actor Taner Ölmez, en la telenovela turca “Doctor Milagro” (“Mucize Doktor”, en su idioma original) se ha convertido en una de las favoritas del público y, por ende, dicha producción ha logrado ubicarse como una de las principales en distintos países. Otro detalle que resalta en el éxito otomano son los actores que participaron como Firat Altunmese.

“Doctor milagro” es una producción turca basada en la serie “The Good Doctor” y fue estrenada en su país de origen (Turquía) el 12 de septiembre del 2019 y debido a su gran sintonía pudo cruzar fronteras y llegar a países de Europa y América Latina.

En la actualidad tiene gran cantidad de fanáticos y seguidores quienes también usan las redes sociales para convertir en tendencia el éxito otomano, respecto a las últimas noticias sobre los episodios, personajes o actores.

Lo que ha sorprendido a muchos es que se ha dado a conocer algo desconocido en la telenovela y es respecto al actor Firat Altunmese, quien interpretó a Demir y que tuvo que alejarse de las grabaciones debido a un pequeño inconveniente.

Algunos de los actores de la telenovela "Doctor milagro" que ha logrado ubicarse como una de las preferidas en países de Europa y Lationamérica.

¿POR QUÉ RENUNCIÓ FIRAT ALTUNMESE A “DOCTOR MILAGRO”?

La pandemia por el coronavirus que perjudicó a miles de personas en todo el mundo y que llegó a convertirse en un gran problema para distintos países, también generó gran preocupación e incluso temor entre las personas.

Uno de ellos fue el actor Firat Altunmese, quien creyó conveniente alejarse de las grabaciones de “Doctor milagro” debido a que sufrió de algunos ataques de pánico producto del aumento de contagios por COVID-19 en Turquía. Todo esto habría generado ansiedad y miedo en el galán turco.

Tal situación comprometió mucho a las grabaciones de la serie, motivo por el cual se vio obligado a dejar el éxito otomano.

¿QUIEN ES FIRAT ALTUNMESE?

El actor Firat Altunmese nació el 16 de marzo de 1990 en la ciudad de Estambul (Turquía). Es hijo de İzzet Altınmeşe un reconocido músico y desde pequeño tuvo grandes habilidades para el canto y la actuación.

El amor por la música lo hizo interesarse mucho en el género rap y a la vez estudió actuación en Istanbul Craft.

En el 2013 participó en la serie dirigida por Feride Kaytan, llamada “Conscience”.

Además de “Doctor milagro” también ha participado en producciones como “Runaway Brides” (2014-2015), “Brave and Beautiful” (2016) y “Lion Family” (2017-2018).

¿CÓMO SE DIO SU SALIDA DE “DOCTOR MILAGRO”?

En uno de los capítulos se pude ver que Demir no acudió al hospital Berhayat lo que causó preocupación entre sus colegas. Pero esto se dio luego de que el doctor tuviera a cargo ayudar a las personas que sufrieron un accidente vial.

Mientras que Acelya se da cuenta que Demir no está en el hospital y trata de ubicarlo mediante varias llamadas telefónicas.

“Se acabó, adiós”, dijo Acelya en un mensaje de audio que le dejó, pero su preocupación aumentó y lo volvió a llamar y dejándole un nuevo audio: “estoy preocupada, ¿por qué me dejas afuera? Mi amor, te extraño mucho”.

Poco después llegó la respuesta de Demir y le señaló: “No te preocupes por mi. Estoy bien”.

Demir en el hospital Berhayat donde trabaja junto a Ali y sus otros colegas (Foto: Med Yapim)

Fue allí cuando Demir envía dos cartas, una para la secretaria Gülin donde da cuenta de su renuncia irrevocable al hospital Berhayat.

En la otra carta enviada para Acelya le expresa: “Pensé mucho. No he dejado de pensar en estos 2 días. En la empresa las cifras eran malas. Lo arruiné en el hospital. Tu y yo ya estábamos mal. No pude Acelya. Todos tiene un límite de resiste. El mío está acá. Por eso renuncié. También me mudé de la casa, fuiste lo mejor pero no pude más. Adiós”.