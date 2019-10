En la reciente edición de “El valor de la verdad”, Doménica Delgado habló sobre su pasado amoroso y también mencionó a algunos personajes de la farándula local.

La joven en conversación con Beto Ortiz se refirió al encuentro que tuvo con el cantante Maluma y confesó que cuando le consultaron al intérprete de “Hola, señorita” si conocía a Sheyla Rojas, este dijo que no.

“Estuvimos hablando de todo y sobre la gente que él conocía en el Perú. Él me contó que había trabajado aquí por un tiempo y que tenía muy buenas amistades... Entonces empezó a salir el tema y una amiga que estaba ahí con nosotros le preguntó si conocía a Milett Figueroa. También le preguntamos por Sheyla Rojas, él me dijo que no tenía ni idea de quién era”, relató Doménica Delgado.

“Le mostramos una foto (de Sheyla Rojas) y dijo que no la conocía y ahí no más... Creo que algún tiempo los relacionaron, pero según me contó, él no se acordaba de ella y que conoce a muchas chicas, pero a ella no”, continuó.

Cabe mencionar que Maluma y Sheyla Rojas estuvieron juntos en el reality de competencia “Combate”, cuando el artista urbano no era muy conocido en la industria musical.